Председатель Уставного суда Свердловской области отмечает юбилей

Вадим Пантелеев возглавляет Уставный суд с 2010 года. Фото: Олег Кочегаров

Вадиму Пантелееву, вот уже одиннадцатый год возглавляющему Уставный суд Свердловской области, сегодня исполняется 60 лет. Накануне юбилея Вадим Юрьевич рассказал «Областной газете», почему выбрал профессию юриста.

Продолжил дело отца

Хотя 42 года назад свой трудовой путь я начал с должности бригадира монтажников на строительстве ЛЭП, а по первому высшему образованию являюсь инженером электронной техники, в юриспруденцию меня всё же привёл пример отца, Юрия Григорьевича Пантелеева. Он многие годы работал экспертом-криминалистом, затем заведовал кафедрой криминалистики в институте.

Характер сформировала служба

Ещё учась на старших курсах Уральского политехнического, я успел поработать на оборонном предприятии, где занимался проектированием и сборкой микропроцессорных модулей на базе советских аналогов элементной базы «Интела». А сразу после окончания вуза в 1983 году (в самый разгар афганской войны) отслужил год лейтенантом – командиром артиллерийского взвода в Туркестанском военном округе. Через год меня пригласили на службу в органы МВД, где поначалу я занимался техническим обслуживанием телекоммуникационных систем, а после получения юридического образования перешёл на оперативную работу, затем возглавил отдел общественной безопасности УВД Свердловска. Всё это было очень хорошей жизненной школой, безусловно, повлиявшей на формирование моего характера.

Конфликты улаживали без применения силы

Конец 1980-х и 1990-е годы особо памятны сотрудникам правоохранительных органов нашего региона. От «пьяных бунтов» из-за антиалкогольной кампании до протестных акций работников предприятий, которым месяцами не платили зарплату. Тем не менее мы не применяли грубую силу к протестующим. Вели диалог с людьми, убеждали воздерживаться от противоправных действий. Мы иногда втроём или вчетвером из нашего управления выходили навстречу огромной толпе, вели переговоры. Это дало хорошую закалку мне, тогда ещё совсем молодому парню. Лишь один случай был, когда бойцы ОМОНа проявили непрофессионализм, столкнули протестующих студентов с парапета у здания правительства области. Меня тогда не было в городе — я уехал в Тюмень на защиту диссертации. Но потом мы провели тщательный разбор этого инцидента, и в дальнейшем у нас ничего подобного не допускалось.

Уважаемый Вадим Юрьевич! Сердечно поздравляю Вас с 60-летием, желаю счастья, благополучия и крепкого здоровья! Ваш высокий профессионализм, судейский опыт, организаторский талант, ответственное отношение к делу достойны искреннего уважения, позволяют Вам на протяжении многих лет эффективно решать задачи, стоящие перед Уставным судом Свердловской области. Благодарю Вас за конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти Свердловской области, активное участие в защите конституционных прав и свобод людей, развитии гражданского общества, укреплении правовой культуры уральцев. Пусть Вам и впредь сопутствует успех по всех начинаниях на благо родного региона! С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

За содеянное спрашивали по закону

Начиная с 2000 года я семь лет возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями в ГУВД области. Громких дел тогда через наше управление прошло много — до восьми тысяч в год. Это и коррупционные преступления, включая взяточничество, крупные хищения бюджетных средств, воровство с промышленных предприятий. Целая череда дел касалась незаконной добычи полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и камней. Благодаря нашей работе преступники отправлялись за решётку. Важным нашим достижением считаю тот факт, что международная комиссия именно после работы в Свердловской области приняла в 2005 году решение об исключении России из списка стран, занимающихся отмыванием доходов, полученных преступных путём.

Защита прав граждан — главное

Областной Уставный суд, который я имею честь возглавлять, является дополнительной гарантией защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Из наиболее знаковых дел, рассмотренных нами за последние годы, могу назвать дело о признании несоответствующим Уставу области постановления Думы Берёзовского городского округа, которым в круг лиц, имеющих право на надбавку за выслугу лет к пенсии, не были включены люди, занимавшие выборные должности в органах местного самоуправления. На основании принятого нами постановления около двухсот бывших муниципальных служащих области получили заслуженную прибавку к пенсии. Или, например, отмена неправомерно принятого в январе 2020 года решения думы Асбестовского городского округа о порядке увольнения в связи с утратой доверия лиц, занимающих должности в муниципальном управлении. Ну и все, конечно, помнят нашумевший инцидент, когда избранный мэром Екатеринбурга Евгений Ройзман на протяжении почти целого месяца не мог вступить в должность, так как городская Дума из-за отсутствия кворума не могла рассмотреть вопрос об утверждении результатов его выборов. Понадобилось вмешательство Уставного суда, разъяснившего, что поскольку глава города избран всенародным голосованием жителей города, утверждения его в этой должности депутатами не требуется. Подобных дел наш Уставный суд рассмотрел более десятка.

Любимое увлечение — театр

Помимо основной работы и преподавания в Уральском государственном юридическом университете, моими, как принято говорить, хобби являются работа в саду, охота, чтение книг. Но главное моё увлечение – это театр. Ни одной премьеры в нашем оперном и в театре музыкальной комедии я не пропускаю.

Досье «ОГ» Вадим Юрьевич Пантелеев родился 6 февраля 1961 года в городе Асбесте. В 1978 году окончил среднюю школу №13 города Свердловска, а в 1983 году – Уральский политехнический институт. По окончании вуза был призван в армию, служил в звании лейтенанта в Туркестанском военном округе. В 1984 году перешёл на работу в органы внутренних дел, а в 1992 году с отличием окончил Свердловский филиал академии МВД РФ по специальности «правоведение». В правоохранительных органах прошёл путь от лейтенанта – оперативного сотрудника до полковника – начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Свердловской области. В 2010 году избран на должность председателя Уставного суда области. В 1999 году Вадим Пантелеев защитил диссертацию с присвоением учёной степени кандидата юридических наук, а в 2005 году ему присвоено учёное звание доцента. Автор более 100 научных работ и девяти монографий. Награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» I, II и III степени, многими ведомственными и региональными знаками отличия.