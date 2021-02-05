В Екатеринбурге восстановят гранитные обелиски на Ленина и бюсты в Историческом сквере

Гранитные обелиски должны появиться на пересечении ул. Московская и проспекта Ленина, в бюсты Петра I и Екатерины I - на ул. Горького, 4а. Фото: скриншот документов, коллаж

Мэрия Екатеринбурга задумала воссоздать сразу несколько исторических объектов в центре уральской столицы. Аукцион на разработку проектной документации опубликован на сайте госзакупок.

В документе речь идёт о воссоздании двух объектов - гранитных обелисков «Московской заставы» на проспекте Ленина, 6 и парной композиции бюстов Петра I и Екатерины I в Историческом сквере.

Заказчиком выступает МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту». На разработку проектной документации планируется потратить почти 735 тысяч рублей. Заявки принимаются до 15 февраля, а сам аукцион пройдёт 16 февраля.

Проектная документация должна быть завершена до 30 мая 2021 года. Сами обелиски и бюсты планируется восстановить к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году.

Добавим, что, согласно документации, гранитные обелиски должны появиться на пересечении ул. Московская и проспекта Ленина, бюсты Петра I и Екатерины I - на прилегающей территории Музея архитектуры и дизайна по адресу на ул. Горького, 4а.