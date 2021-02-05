К 15 марта Свердловская область завершит подготовку к Всероссийской переписи населения

Отличительная особенность нынешней Всероссийской переписи, первой цифровой в России, – использование современных онлайн-технологий. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Доме правительства под председательством заместителя губернатора Олега Чемезова состоялось заседание областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на территории Свердловской области.

Из-за коронавирусной пандемии Всероссийская перепись, ранее назначенная на октябрь 2020 года, а затем на апрель 2021-го, перенесена на осень этого года. Тем не менее в отдалённых и труднодоступных местах (здесь перепись обычно стартует раньше) она уже началась – в частности, в ноябре-декабре 2020-го в регионе перепись прошла в Байкаловском муниципальном районе, Махнёвском муниципальном образовании, Ивдельском и Тугулымском городских округах.

Сразу после Рождественских каникул подготовка к переписи в области продолжилась. Как сообщила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области Елена Кутина, сформирована потребность в помещениях для работы уполномоченных и комиссий по переписи, прошла учёба уполномоченных, все они обеспечены мобильной связью. На официальном сайте Свердловскстата размещена анкета «Стань участником переписи населения», и уже несколько сотен уральцев (отбираются люди с коммуникативными навыками и компьютерной грамотностью) выразили желание поработать. Они будут обеспечены планшетными компьютерами, пройдут обучение. К переписи населения готовы и 2373 волонтёра в 79 муниципальных образованиях области.

Областная комиссия обсудила ход информационно-разъяснительной кампании в рамках подготовки к переписи, вопросы безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении (в некоторых случаях им придётся работать и с людьми с асоциальным поведением), а также обеспечение сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи.

– Для страны крайне важно, чтобы каждый человек отметился в переписи, – подчеркнул председатель областной комиссии по переписи Олег Чемезов. – От того, насколько качественно она пройдёт, зависит и формирование бюджетов в муниципалитетах.

Судя по информации, прозвучавшей на заседании, перенос переписи на 2021 год позволил лучше подготовиться к ней, использованию современных онлайн-технологий, а они станут отличительной особенностью первой цифровой переписи в России.

В работе областной комиссии по переписи принял участие первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.