Всероссийская перепись населения переносится на сентябрь-2021

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Всероссийскую перепись населения снова переносят из-за коронавируса. Предварительно она пройдёт в сентябре 2021 года.

Точные даты будут определены Правительством РФ, готовятся соответствующие нормативно-правовые акты.

"По срокам переписи происходят небольшие изменения. Было недавно принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести её в сентябре. В декабре мы получили рекомендации Роспотребнадзора, как нам проводить перепись, чем оснащать переписчиков и стационарные участки в МФЦ. Поэтому потребуется закупка допсредств индивидуальной защиты. После каждого посещения потребуется дезинфекция", - передаёт ТАСС слова замглавы Росстата Павла Смелова.

Ранее Всероссийская перепись населения переносилась с 2020 года на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. При этом в некоторых свердловских муниципалитетах перепись началась заранее, в прошлом году.

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