Ярмарки выходного дня в Свердловской области: расписание на 6 и 7 февраля

В ближайшие выходные, 6 и 7 февраля, в городах Свердловской области состоятся ярмарки. Публикуем список площадок.
Чтобы узнать, жители каких городов смогут приобрести продовольственные и непродовольственные товары в ближайшие дни, "Облгазета" вновь обратилась к плану проведения ярмарок. Соответствующий документ размещён на сайте министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.
В этот раз торговые ряды будут развёрнуты в более чем десяти муниципалитетах:
- Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки круглый год (ежедневно с 8:00 до 22:00), а также по адресу ул. Академика Щварца, 17 (до 7 февраля);
- Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
- Качканар (ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная ярмарка "Для всей семьи" (5-7 февраля);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (29-31 января);
- Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (6 февраля);
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (по декабрь 2021 года);
- Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (до 7 февраля);
- Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (7 февраля);
- Верхняя Салда (ул. Р. Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (6 и 7 февраля);
- село Бызово (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям с 11:00 до 15:00);
- Реж (на ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).