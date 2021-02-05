Ярмарки выходного дня в Свердловской области: расписание на 6 и 7 февраля

Свердловчане смогут посетить ярмарки и приобрести на них продовольственные и непродовольственные товары. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие выходные, 6 и 7 февраля, в городах Свердловской области состоятся ярмарки. Публикуем список площадок.

Чтобы узнать, жители каких городов смогут приобрести продовольственные и непродовольственные товары в ближайшие дни, "Облгазета" вновь обратилась к плану проведения ярмарок. Соответствующий документ размещён на сайте министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

В этот раз торговые ряды будут развёрнуты в более чем десяти муниципалитетах: