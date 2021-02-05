Евгений Куйвашев ответил на вопросы о повышенной оплате за отопление и проблемах с записью на вакцинацию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь отвечает на интересующие жителей региона вопросы. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь отвечает на интересующие жителей региона вопросы. В частности, глава Среднего Урала рассказал о повышении оплаты за отопление и проблемах с записью на вакцинацию от коронавируса.

Как пишет жительница села Быньги, в феврале она получила квитанцию за отопление на сумму 4 тысячи рублей, хотя обычно она платила 2,5 тысячи. Евгений Куйвашев отметил, что последние квитанции не порадовали многих свердловчан.

"Сказались сильные холода, когда энергетики были вынуждены повышать температуру теплоносителя, в отдельные дни - до 120-130 градусов, чтобы везде были условия для поддержания комфортной температуры", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в данном случае в выигрыше оказались люди, у которых стоят общедомовые приборы учёта теплоэнергии, на показания которых можно опираться при расчёте. При этом в отдельных случаях причиной роста платежа, по мнению губернатора, могла стать неисправность счётчиков.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Также жители Среднего Урала жалуются губернатору на невозможность записаться на прививку от COVID-19.

"На госуслугах нет записи по кнопке, в 6 больнице Екатеринбурга никто не перезванивает, 2 недели прошло, так есть вакцины или нет? Или скажите, когда будут", - пишет свердловчанин.

Евгений Куйвашев заявил, что вакцина есть, но её не так много. Он напомнил, что сейчас регион получает очень внушительные партии вакцины - на днях в Свердловскую область поступило более 15 тысяч доз, а следующая крупная партия придёт уже в ближайшие дни.

"Плюс мощности по выпуску вакцины "Вектора" наращиваются, что также приведёт к увеличению поставок. А в марте обещают, что и вакцина научного центра Чумакова в оборот поступит", - уточнил глава региона.

По его словам, записываться на вакцинацию через Госуслуги, через сайты больниц и линию 122 всё равно есть смысл, так как постепенно граждан приглашают поставить прививку. Губернатор признался, что на этапе запуска электронной записи на вакцинацию были определённые технические проблемы, но сейчас специалисты уже справились с ними и сейчас отрабатывают отдельные недочёты.

"Все проблемные моменты будем оперативно устранять. Что радует - это и из вашего вопроса следует - уральцы понимают, насколько важна вакцинация, хотят сделать прививку. К слову, первым компонентом вакцины в регионе привились больше 48 тыс. свердловчан, а полностью вакцинированы уже около 10 тыс. уральцев", - пишет Евгений Куйвашев.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

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