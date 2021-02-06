Рекорды ипотечного кредитования в регионе, муниципалитеты выявят правообладателей объектов недвижимости и 25-летие Театра Эстрады: самое интересное в номере «Облгазеты» за 6 февраля

Добрый день, дорогие друзья. Поздравляю вас с первыми выходными февраля! А мы расскажем вам о последних новостях.

Ипотечное кредитование продолжает бить рекорды. Так, задолженность по ипотеке в Свердловской области за 2020 год составляет 288,4 млрд рублей – это 20,8 процента больше, чем по итогам 2019 года. Что мешает людям быть добросовстными заёмщиками – узнаете из публикации на первой странице.

Вадиму Пантелееву, вот уже одиннадцатый год возглавляющему Уставный суд Свердловской области, исполнилось 60 лет. Накануне юбилея Вадим Юрьевич рассказал «Областной газете», почему выбрал профессию юриста. Он оказался человеком интереснейшей судьбы и завзятым театралом – не пропускает ни одной премьеры в музкомедии и театре драмы.

В России приняли федеральный закон №518 о выявлении правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, который начнёт действовать с 29 июня 2021 года. Теперь органы местного самоуправления смогут выполнять комплексные кадастровые работы и передавать информацию об участке в Росреестр для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Так что пора документы привести в порядок – пустующие земли могут и изъять.

В Свердловской области по итогам прошлого года вырос спрос на загородную недвижимость в сравнении с 2019 годом. Такие данные приводят эксперты портала «Авито Недвижимость». И опять виновата пандемия…

За последние две недели во всей России (в том числе в Свердловской области и, в частности, в Екатеринбурге) на несанкционированные митинги вышли тысячи людей. И очень удивило то, что на эти события почти никак не отреагировали различные политические партии. Не было от них ни официальных заявлений, ни комментариев… И это в год выборов в Госдуму и Заксобрание! «ОГ» решила исправить ситуацию. Читайте на второй странице.

Международная шахматная федерация (FIDE) определилась с местом проведения матча за титул чемпиона мира по шахматам: Магнус Карлсен и его потенциальный соперник сыграют с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ). Но вопрос в том, что соперник действующего чемпиона мира так и не определён, поскольку турнир претендентов не завершён. Он, напомним, стартовал весной прошлого года в Екатеринбурге, но из-за быстрого распространения коронавируса был остановлен и пока так и не возобновлён. Более того, FIDE так официально и не объявила, где именно пройдёт второй круг. Все подробности – на третьей странице.

Февраль – традиционное время проведения массовой гонки «Лыжня России». Несмотря на все резонные опасения (напомним, от осеннего «Кросса нации» в Свердловской области отказались), лыжный праздник решено провести, хоть и в несколько ином формате. Все подробности здесь.

«Первый канал» объявил имена наставников нового сезона вокального проекта «Голос. Дети». И надо сказать, эти имена вызвали удивление. Почему? Узнаете из заметки на 3-й странице. Вечером 4 февраля Уральский государственный театр эстрады отметил своё 25-летие. Артисты подготовили праздничную программу для жителей и гостей города, а также принимали поздравления. Читайте и смотрите на 1-й и третьей страницах.

Как обычно, по субботам в«ОГ» выходит страница ДОМ.САД.ОГОРОД. В это воскресенье исполнится сорок дней со дня кончины профессора Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ), выдающегося учёного-овощевода Анны Юриной. Кроме своей научной деятельности, Анна Васильевна известна как советчик и наставник для многих поколений уральских садоводов. Она неоднократно давала рекомендации по выращиванию овощных культур на нашей странице «Дом. Сад.Огород», а люди старшего поколения запомнили её по популярной на рубеже веков телевизионной программе «Календарь садовода и огородника». В память об этом человеке мы собрали воспоминания её коллег и друзей. Здесь же – несколько дельных советов от знающих людей по ведению хозяйства.