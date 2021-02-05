Директор УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов скончался в Москве

Евгений Куйвашев отметил, что власти тесно взаимодействовали с Владимиром Белоглазовым по многим вопросам социально-экономического развития Среднего Урала. Фото: сайт городского округа Верхняя Пышма

В Москве на 65-м году жизни умер директор УГМК по общим вопросам, почётный металлург Владимир Белоглазов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования его семье, друзьям и близким.

Евгений Куйвашев отметил, что власти тесно взаимодействовали с Владимиром Белоглазовым по многим вопросам социально-экономического развития Среднего Урала.

"Свердловская область понесла скорбную, невосполнимую утрату. Я хорошо знал Владимира Алексеевича как профессионала высочайшего класса, талантливого организатора, энергичного, неравнодушного, созидательного человека. За любое дело он брался с большой ответственностью и вниманием, умел эффективно работать в команде, оперативно решать самые сложные задачи", - передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Глава Среднего Урала отметил, что при содействии директора по общим вопросам УГМК в регионе успешно проводились крупные массовые мероприятия, реализовывались проекты по созданию комфортной городской среды, а также оказывалась поддержка спортивным и творческим коллективам региона.

"Он многое сделал для возрождения славных традиций меценатства и благотворительности. Светлая память о Владимире Алексеевиче Белоглазове, о его добрых делах и поступках всегда будет жить в сердцах людей. Никакие слова сейчас не могут облегчить боль утраты у родных и близких. Крепитесь, сил вам и стойкости в эти трудные дни!", - сказал Евгений Куйвашев.

Владимир Белоглазов родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) 24 ноября 1956 года. В 1979 году он окончил Уральский политехнический институт по специальности "физика металлов". По завершению учёбы принял решение остаться в вузе на научной работе. С 1979 по 2000 годы он прошёл путь от инженера кафедры до директора НИИ проблем энергосбережения и автоматизации УГТУ-УПИ.

После этого он два года проработал директором по общим вопросам в ОАО "Уралэлектромедь" и остался на той же должности в ООО "УГМК-Холдинг".

В декабре 2016 года Евгений Куйвашев вручил Владимиру Белоглазову благодарность Президента РФ.