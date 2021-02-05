Дефицит бензина в Хабаровске вызван остановкой работы нефтеперерабатывающего завода

Губернатор Хабаровского края заявил, что в регион поступили 400 тонн бензинна, а сам завод уже возобновляет работу. Фото: Галина Соловьёва.

На прошлой неделе работа Хабаровского нефтеперерабатывающего завода была временно приостановлена, из-за чего в регионе образовался дефицит бензина, который привёл к многокилометровым очередям на заправках. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что с момента остановки работы нефтеперерабатывающего завода правительство региона находится в тесном контакте с "Независимой нефтегазовой компанией" (ННК), с Минэнерго РФ.

"Как только у нас начался ажиотажный спрос и резервы начали иссякать, мы запросили у Правительства России в росрезерве дополнительный бензин. Первый состав прибыл и выгружен. Первые 400 тонн поступили в продажу. Мы ожидаем в ближайшее время дополнительные составы", - заявил Михаил Дегтярёв на своей странице в Instagram.

Он также подчеркнул, что ННК запустило в производство первые 500 тонн с Хабаровского НПЗ, которые также поступили в розничную сеть. Сам завод выходит на мощность в 1000 тонн каждой марки бензина, то есть по 3000 тонн бензина ежедневно.

Как сообщается на официальном сайте правительства Хабаровского края, несмотря на дефицит топлива, все экстренные службы работают в штатном режиме.

"В арсенале станции скорой помощи есть автомобили как с бензиновым, так и дизельным двигателем. В настоящий момент проблем и сложностей по заправке нет", - заявил главврач КГБУЗ "Хабаровская станция скорой медицинской помощи" Виталий Пустовой.

Прокуратура Хабаровского края начала проверку в связи с дефицитом бензина на нужды автолюбителей. Как отмечается на сайте прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию органов власти, руководства нефтеперерабатывающего завода, а также своевременности поставки топлива в регион.

Ситуация с запасами бенизна в регионе обострилась в конце января. Несмотря на созданный заводом 20-дневный запас топлива, бензина стало не хватать, и на АЗС образовались большие очереди. Сегодня в социальных сетях сообщалось о том, что очереди на заправки достигли километровой длины.