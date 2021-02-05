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5 февраля 2021, 20:30

Как пройдет лыжня России и какой погоды ждать в выходные: сводка новостей

Лыжня

Сегодня в Екатеринбурге стартовала декада лыжного спорта, предваряющая "Лыжню России", которая пройдёт 13 февраля. Фото: Павел Ворожцов.

Декада лыжного спорта и "Лыжня России", штормовое предупреждение на выходные и перенос Всероссийский переписи населения - главные новости к этому часу.

Сегодня в Екатеринбурге стартовала декада лыжного спорта, предваряющая "Лыжню России", которая пройдёт 13 февраля. Пройти дистанцию можно не только в день массового забега, но и в любое другое время с 5 по 14 февраля с 10 до 15 часов. В сам же день Всероссийской массовой гонки лыжникам будет доступно девять трасс в каждом районе города.

Свердловские спасатели предупредили жителей региона о метелях, снеге с дождём и похолодании до -27ºС в грядущие выходные. Также в ГУ МЧС по Свердловской области дали рекомендации, как сберечь себя и своё здоровье в непогоду.

В Москве скончался директор УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов, который проработал на своей должности 20 лет. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования его семье, друзьям и близким.

Всероссийскую перепись населения вновь перенесли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По предварительным данным, её проведут в сентябре 2021 года.

Евгений Куйвашев ответил на вопросы свердловчан, касающиеся повышения оплаты за отопление в январе и проблем с записью на вакцинацию от COVID-19. Подробности читайте здесь.

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Областная газета Свердловской области

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