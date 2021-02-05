Как пройдет лыжня России и какой погоды ждать в выходные: сводка новостей

Сегодня в Екатеринбурге стартовала декада лыжного спорта, предваряющая "Лыжню России", которая пройдёт 13 февраля. Фото: Павел Ворожцов.

Декада лыжного спорта и "Лыжня России", штормовое предупреждение на выходные и перенос Всероссийский переписи населения - главные новости к этому часу.

Сегодня в Екатеринбурге стартовала декада лыжного спорта, предваряющая "Лыжню России", которая пройдёт 13 февраля. Пройти дистанцию можно не только в день массового забега, но и в любое другое время с 5 по 14 февраля с 10 до 15 часов. В сам же день Всероссийской массовой гонки лыжникам будет доступно девять трасс в каждом районе города.

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