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6 февраля 2021, 10:24

Евгений Куйвашев поздравил с юбилеем председателя Уставного суда Свердловской области Вадима Пантелеева

Вадим Пантелеев, возглавляет Уставной суд Свердловской области вот уже 11 лет

Вадим Пантелеев, возглавляет Уставной суд Свердловской области вот уже 11 лет. Фото: Алексей Кунилов

Председателю Уставного суда Свердловской области Вадиму Пантелееву сегодня исполняется 60 лет. С юбилеем его поздравил глава региона Евгений Куйвашев.

Правительственная поздравительная телеграмма опубликована в сегодняшнем номере «Областной газеты». Евгений Куйвашев пожелал юбиляру счастья, благополучия и крепкого здоровья.

«Ваш высокий профессионализм, судейский опыт, организаторский талант, ответственное отношение к делу достойны искреннего уважения, позволяют вам на протяжении многих лет эффективно решать задачи, стоящие перед Уставным судом Свердловской области», - говорится в обращении губернатора.

Евгений Куйвашев поблагодарил Вадима Пантелеева за конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти Свердловской области, активное участие в защите конституционных прав и свобод людей, развитии гражданского общества и укреплении правовой культуры уральцев.

Вадим Пантелеев, возглавляет Уставной суд Свердловской области вот уже 11 лет. Накануне юбилея Вадим Юрьевич рассказал «Областной газете», почему выбрал профессию юриста.

ДОСЬЕ «ОГ»:

Вадим Юрьевич ПАНТЕЛЕЕВ родился 6 февраля 1961 года в городе Асбесте. В 1978 году окончил среднюю школу №13 города Свердловска, а в 1983 году – Уральский политехнический институт. По окончании вуза был призван в армию, служил в звании лейтенанта в Туркестанском военном округе. В 1984 году перешёл на работу в органы внутренних дел, а в 1992 году с отличием окончил Свердловский филиал академии МВД РФ по специальности «правоведение». В правоохранительных органах прошёл путь от лейтенанта – оперативного сотрудника до полковника – начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Свердловской области. В 2010 году избран на должность председателя Уставного суда области. В 1999 году Вадим Пантелеев защитил диссертацию с присвоением учёной степени кандидата юридических наук, а в 2005 году ему присвоено учёное звание доцента. Автор более 100 научных работ и девяти монографий. Награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» I, II и III степени, многими ведомственными и региональными знаками отличия.

Областная газета Свердловской области

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