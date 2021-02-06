Евгений Куйвашев поздравил с юбилеем председателя Уставного суда Свердловской области Вадима Пантелеева

Председателю Уставного суда Свердловской области Вадиму Пантелееву сегодня исполняется 60 лет. С юбилеем его поздравил глава региона Евгений Куйвашев.

Правительственная поздравительная телеграмма опубликована в сегодняшнем номере «Областной газеты». Евгений Куйвашев пожелал юбиляру счастья, благополучия и крепкого здоровья.

Евгений Куйвашев поблагодарил Вадима Пантелеева за конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти Свердловской области, активное участие в защите конституционных прав и свобод людей, развитии гражданского общества и укреплении правовой культуры уральцев.

Вадим Пантелеев, возглавляет Уставной суд Свердловской области вот уже 11 лет. Накануне юбилея Вадим Юрьевич рассказал «Областной газете», почему выбрал профессию юриста.

ДОСЬЕ «ОГ»:

Вадим Юрьевич ПАНТЕЛЕЕВ родился 6 февраля 1961 года в городе Асбесте. В 1978 году окончил среднюю школу №13 города Свердловска, а в 1983 году – Уральский политехнический институт. По окончании вуза был призван в армию, служил в звании лейтенанта в Туркестанском военном округе. В 1984 году перешёл на работу в органы внутренних дел, а в 1992 году с отличием окончил Свердловский филиал академии МВД РФ по специальности «правоведение». В правоохранительных органах прошёл путь от лейтенанта – оперативного сотрудника до полковника – начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Свердловской области. В 2010 году избран на должность председателя Уставного суда области. В 1999 году Вадим Пантелеев защитил диссертацию с присвоением учёной степени кандидата юридических наук, а в 2005 году ему присвоено учёное звание доцента. Автор более 100 научных работ и девяти монографий. Награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» I, II и III степени, многими ведомственными и региональными знаками отличия.