В Екатеринбурге сегодня возобновляется международное авиасообщение

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, рейс U6-8249 вылетает в Ереван в 16:05. Фото: Скриншот онлайн-табло Кольцово

Из аэропорта Кольцово сегодня вылетает первый зарубежный рейс после возобновления международного авиасообщения. Регистрация на рейс в Армению уже началась.

Первый зарубежный рейс из Кольцово совершают «Уральские авиалинии». Согласно онлайн-табло воздушной гавани, рейс U6-8249 вылетает в Ереван в 16:05. В дальнейшем полёты по этому направлению запланированы один раз в неделю по субботам.

Как сообщается на странице Кольцово в Instagram, с 13 февраля рейсы из Екатеринбурга в Ереван намерена возобновить ещё одна авиакомпания - Nordwind («Северный ветер).

Что касается других международных направлений, то 13 и 24 февраля на Занзибар полетят Boeing 767 авиакомпании Royal Flight. Добавим, что ранее уральцам, путешествующим в Танзанию, приходилось совершать перелёт со стыковкой в Уфе.

Также, с 14 февраля из Екатеринбурга могут быть возобновлены перелёты в Дубай. Выполнять полёты в ОАЭ намерены две авиакомпании - «Уральские авиалинии» и «Россия», один раз в неделю по воскресеньям.

Напомним, официально международные авиаперелёты из Кольцово возобновились с 1 февраля. Первыми странами, в которые появились рейсы из уральской столицы, стали Армения и Белоруссия. Затем авиакомпании анонсировали возобновление полётов в турецкий Стамбул и на Кипр.

Позднее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение полностью снять ограничения с Кольцово. Перелёты в иностранные государства из Екатеринбурга будут полностью возобновлены с 8 февраля.

Добавим,на этой неделе стало известно, что Росавиация выдала двум авиакомпания допуски на полёты из Екатеринбурга в Барселону. Чартерные рейсы перевозчикам разрешено осуществлять предстоящей весной и летом.

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