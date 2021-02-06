В Екатеринбурге началось возведение металлокаркаса Дворца водных видов спорта

Общая площадь крупнейшего объекта деревни Универсиады-2023 составит более 59 тысяч квадратных метров.

«Синара-Девелопмент» начала возведение в Екатеринбурге металлокаркаса Дворца водных видов спорта. Общая площадь крупнейшего объекта деревни Универсиады-2023 составит более 59 тысяч квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба компании, в настоящее время уже смонтировано более двух тысяч тонн металлоконструкций, общий вес каркаса здания составит около 9500 тонн. Также на площадке спортивного объекта ведутся работы по устройству межэтажных перекрытий, заливке плит пола подвального помещения. Параллельно заливаются лифтовые шахты.

Дворец водных видов спорта будет сдан в эксплуатацию в первой половине 2023 года. Его главным предназначением станет проведение тренировочных занятий и спортивных соревнований по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию российского и международного уровней.

Напомним, ранее стало известно о том, что единственным исполнителем работ по подготовке объектов Универсиады-2023 стало акционерное общество «Синара-Девелопмент». С распоряжением Правительства РФ можно ознакомиться тут.

В августе на площадке за «Екатеринбург-Экспо» начались работы по устройству фундамента первого объекта Универсиады-2023.

На данный момент в общежитии №1 строители завершают возведение каркаса здания на 10-м этаже, проводится монтаж стен, перегородок и установка окон. В общежитии №2 ведутся монолитные работы на уровне 6-ого этажа. Всего будет возведено пять комплексов зданий.

Ещё одним объектом, строящимся в Деревне Универисады-2023, станет тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Строители уже приступили к работе: для выравнивания поверхности территории поля выполнена укладка 26 500 м. геотекстильного полотна, что составляет 81% от запланированного объёма. На площадку завезено 20 687 тонн скального грунта.

По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, строительные работы ведутся в полном соответствии с графиком.