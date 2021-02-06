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6 февраля 2021, 18:37

Владимир Путин наградил Константина Эрнста орденом «За заслуги перед отечеством» I степени

6 февраля гендиректору Первого канала исполнилось 60 лет.

6 февраля гендиректору Первого канала исполнилось 60 лет. Фото: с сайта Первого канала

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За заслуги перед отечеством» I степени. Указ главы государства «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, награда присуждена Константину Эрнсту за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность. 6 февраля гендиректору Первого канала исполнилось 60 лет. 

Тем же указом Президент России присвоил государственные награды ещё ряду деятелей культуры. 

В частности, орденом «За заслуги перед отечеством» I степени награждён художественный руководитель «Национального драматического театра России (Александринский театр)» Валерий Фокин. Награда присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

«Орденом Дружбы» награждён советник президента «Российской академии художеств» Андрей Хазин.

Тем же указом ректору «Российского института театрального искусства – ГИТИС» Григорию Заславскому присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российский Федерации».

Областная газета Свердловской области

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