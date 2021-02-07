После февральского дождя резко похолодало: Екатеринбург сковало ледяной коркой и засыпало снегом

Город сковало ледяной коркой и замело снегом. Фото: Валентин Тетерин

В Екатеринбург после прошедшего 6 февраля дождя с мокрым снегом пришли резкое похолодание и снежная метель. После +1 температура воздуха опустилась до -13. Город сковало ледяной коркой и замело снегом.

За ночь машины, припаркованные во дворах, заледенили, а лужи от вчерашнего дождя и растаявшего снега застыли и превратились настоящий каток. Автомобильное движение в городе затруднено. Машины заносит на скольких дорогах.

Сейчас в некоторых районах уральской столицы столбики термометров опустились до -17 градусов. В городе продолжает идти достаточно сильный снег.

Напомним, в субботу, 6 февраля, в уральской столице прошёл дождь. Из-за оттепели снег на дорогах растаял и превратился в кашу.

Об ухудшении погоды и дорожной обстановки горожан предупреждали в мэрии Екатеринбурга, синоптики и ГИБДД. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за грядущего похолодания.

По данным синоптиков, сегодня в течение дня на Среднем Урале сохранится очень сильный снег, гололёдные явления и сильный ветер.