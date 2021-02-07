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7 февраля 2021, 10:12

После февральского дождя резко похолодало: Екатеринбург сковало ледяной коркой и засыпало снегом

Город сковало ледяной коркой и замело снегом.

Город сковало ледяной коркой и замело снегом. Фото: Валентин Тетерин

В Екатеринбург после прошедшего 6 февраля дождя с мокрым снегом пришли резкое похолодание и снежная метель. После +1 температура воздуха опустилась до -13. Город сковало ледяной коркой и замело снегом.

За ночь машины, припаркованные во дворах, заледенили, а лужи от вчерашнего дождя и растаявшего снега  застыли и превратились настоящий каток. Автомобильное движение в городе затруднено. Машины заносит на скольких дорогах. 

Сейчас в некоторых районах уральской столицы столбики термометров опустились до -17 градусов. В городе продолжает идти достаточно сильный снег.

Напомним, в субботу, 6 февраля, в уральской столице прошёл дождь. Из-за оттепели снег на дорогах растаял и превратился в кашу.

Об ухудшении погоды и дорожной обстановки горожан предупреждали в мэрии Екатеринбурга, синоптики и ГИБДД. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за грядущего похолодания.

По данным синоптиков, сегодня в течение дня на Среднем Урале сохранится очень сильный снег, гололёдные явления и сильный ветер.

«Днём 7 февраля в отдельных районах Свердловской области сохраняются гололед, налипание мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, снежные заносы, в горах очень сильный снег, метели при порывах ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Областная газета Свердловской области

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