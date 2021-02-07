Всплеск аварийности: на дорогах Свердловской области из-за непогоды ограничили движение транспорта

В ряде свердловских муниципалитетов движение транспорта ограниченно до завершения расчистки трасс от снега. Фото: Алексей Кунилов

Из-за резкого похолодания после плюсовой температуры и дождя на дорогах Свердловской области выросло число дорожных аварий. В ряде муниципалитетов региона движение транспорта ограничено.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, только за утро воскресенья на Среднем Урале уже произошло несколько аварий с тремя погибшими. Всего же со вчерашнего дня по области зарегистрировано 16 ДТП, в которых погибли восемь человек. Ещё 25 получили различные травмы, среди них – трое детей.

Напомним, накануне вечером вНижнесергинском районе на трассе Нижние Серги — Атиг в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли пять человек. Ещё трое получили травмы.

«Начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков поручил всем нарядам ДПС на постоянной основе патрулировать вверенные трассы с целью оказание помощи автомобилистам и пассажирам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - рассказал Валерий Горелых.

В ряде свердловских муниципалитетов движение транспорта ограниченно до завершения расчистки трасс от снега.

В частности, по данным областной Госавтоинспекции, в Каменске-Уральском ограничено движение междугородних автобусов. Также движение общественного транспорта ограничено на автодороге Екатеринбург-Невьянск, на участке с 1 по 41 км.

На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск ограничено движение всех видов транспорта на участке со 105 до 145 км, на автодороге Верхняя Синячиха-Ирбит - с 0 до 50 км, на автодороге Нижняя Салда-Алапаевск - с 30-80 км.

Отмечается, что это вынужденные меры, которые вводятся из-за неблагоприятных погодных условий и неудовлетворительного состояния дорог. Ограничения будут сняты после приведения улично-дорожной сети в соответствие требованиям безопасности движение.

Водителям, особенно не имеющим достаточного опыта, посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте.

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