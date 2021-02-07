В России упростили получение субсидий на строительство социальных учреждений

Для упрощения получения субсидий предусмотрена отсрочка в подаче ряда документов. Фото: Алексей Кунилов

Российским регионам станет проще получить субсидии на строительство социальных учреждений для пожилых людей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, который опубликован на сайте кабмина, для упрощения получения субсидий предусмотрена отсрочка в подаче ряда документов. В их числе – свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство и заключение государственной экспертизы на проект. Теперь их можно будет направить уже после подписания соглашения о предоставлении господдержки, но не позже 1 июля года, предшествующего строительству. До этого будет достаточно заявки на получение субсидии и обоснования на включение объекта в проект федеральной адресной инвестиционной программы.

Ожидается, что это решение сократит сроки заключения соглашений, а также даст регионам гарантии на получение федеральных средств и простимулирует их к оперативной подготовке документов. В результате это ускорит начало строительства стационаров для постоянного проживания людей старшего возраста, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов.