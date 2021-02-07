Ростуризм анонсировал третий этап программы туристического кешбэка

Федеральное агентство по туризму планирует запустить третий этап программы туристического кешбека уже в феврале. Фото: Владимир Мартьянов

Федеральное агентство по туризму планирует запустить третий этап программы туристического кешбека уже в феврале. Об этом в рамках форума «Внутренний туризм - новые возможности» в Улан-Удэ сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Программа кешбэка дала уникальный эффект для туристов и отрасли. Мы готовы и дальше делать её ещё более удобной для туристов. Продление программы кешбэка возможно уже в феврале», - приводит слова главы Ростуризма «Российская газета».

Напомним, программа, в рамках которой государство возвращало путешественникам часть потраченных на отдых в России средств, впервые была запущена в 2020 году.

Правила возврата денег при покупке внутрироссийского тура были установлены в августе. На частичную компенсацию затрат было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа туры с кешбэком приобретали в течение недели, с 21 по 28 августа. Возможностью компенсировать часть затрат на отдых воспользовались 60 тысяч россиян.

Второй этап проходил с 15 октября по 5 декабря, а совершить путешествие по стране по условиям акции можно было до 10 января включительно. Правила программы туристического кешбэка были изменены.

Всего по данным Ростуризма, в рамках программы россияне приобрели туры на 6,5 млрд рублей. Сумма выплаченных кешбэков составила 1,2 млрд рублей.

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