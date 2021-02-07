Сильные морозы простоят в Свердловской области до середины недели

Столбики термометров могут опуститься до -35 градусов. фото: Галина Соловьева

В начале предстоящей недели в Свердловской области продолжится похолодание. Столбики термометров могут опуститься до -35 градусов.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 8 февраля, в регионе ожидается облачно с прояснениями, небольшой снег, местами метели. В отдельных районах области возможен гололёд, а на дорогах образуется гололедица в виде снежного наката.

Температура воздуха ночью составит -21…-26 (при прояснении до -30 градусов), днём - -18…-23 (в горах и низинах до -26). Ветер западный, северо-западный 5-10, с порывами до 15 м/с.

Во вторник по области сохранится облачная погода с прояснениями, небольшой снег и метели. Ночью похолодает до -26…-31, а днём ожидается -22 …-27. Ветер западный, северо-западный 5-10, с порывами до 15 м/с.

К среде похолодание продолжится: температура воздуха опустится до -25…-30, а при прояснении и до -35. Днём синоптики обещают -20…-25. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду.

В Екатеринбурге в начале недели будет также морозно, как и в целом по области. С понедельника по среду в столице Урала будет идти небольшой снег с порывами ветра до 13 м/с. В понедельник ночью и днём температура воздуха составит -20…-22 градуса, во вторник ночью -26…-28, а днём -23…-25. В среду ночью ожидается -25…-27, днём -20…-22 градуса.

Напомним, сегодня в Екатеринбург после прошедшего 6 февраля дождя с мокрым снегом пришли резкое похолодание и снежная метель. После +1 температура воздуха опустилась до -13. Город сковало ледяной коркой и замело снегом.

Об ухудшении погоды и дорожной обстановки горожан предупреждали в мэрии Екатеринбурга, синоптики и ГИБДД. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за грядущего похолодания.

Из-за резкого похолодания на дорогах Свердловской области выросло число дорожных аварий. В ряде муниципалитетов региона ограничено движение транспорта.