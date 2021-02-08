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8 февраля 2021, 10:30

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по качеству косметики и парфюмерии

горячая линия по косметике

Задать интересующие вопросы специалистам можно будет до 19 февраля. Фото: Алексей Кунилов

С 8 февраля стартовала всероссийская горячая линия по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Задать интересующие вопросы специалистам можно будет до 19 февраля.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, специалисты ведомства проконсультируют потребителей о действующих нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные требования к парфюмерно-косметической продукции. Речь идёт о таких товарах, как детская и декоративная косметика, средства для макияжа и парфюмерия.

Также потребителям расскажут о маркировке данной продукции и дадут рекомендации по выбору товаров в магазине, в том числе и дистанционным, и проинформируют о правилах обмена и возврата.

Звонки по телефонам Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 будут бесплатными. Консультации специалистами проводятся в соответствии с режимом работы надзорного ведомства.

Областная газета Свердловской области

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