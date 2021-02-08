На кого из супругов начислят налог, если квартира в общей совместной собственности?

На чье имя зарегистрировано право собственности на квартиру, тому и начислят налог Фото: Алексей Кунилов

Быть собственником не только приятно, но и хлопотно. Особенно, если владеешь не одним объектом недвижимости, а несколькими. Например, как супругам платить налог на имущество, которое находится в их общей совместной собственности? С таким вопросом обратилась в «Облгазету» наша читательница Марина Михайлова из Екатеринбурга.

- Для нас с мужем нынешний брак – второй, у обоих имелось «приданое» – приватизированные квартиры, – рассказывает Марина Михайлова. – В прошлом году мы осуществили мечту – купили квартиру на юге, у моря. По закону она является нашей совместной собственностью, но договор купли-продажи и документ о праве собственности выданы на моё имя. Как будет начисляться налог на эту квартиру: пополам на каждого или полностью на одного?

Для ответа на этот вопрос мы обратились в управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области.

- Плательщиками налога на имущество в соответствии со статьёй 400 Налогового кодекса России признаются физические лица, обладающие правом собственности на это имущество, – объясняет заместитель начальника отдела налогообложения имущества управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Андрей Блинов. – Согласно статье 131 Гражданского кодекса России, право собственности, как и другие права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение, подлежат регистрации в Едином государственном реестре органами, которые осуществляют государственную регистрацию прав на недвижимость, и сделок с ней.

Государственная регистрация права собственности, в том числе права общей совместной собственности, осуществляется в порядке, установленном статьёй 42 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года. Она может быть произведена по заявлению одного из супругов, если соглашением между ними не предусмотрен иной порядок. В первом случае в документе указывается ФИО одного супруга, во втором – обоих. От этого и будет зависеть, на чьё имя начислят налог.

- В соответствии со статьёй 408 Налогового кодекса сумма налога исчисляется налоговыми органами на основании сведений, представленных им Росреестром, – говорит Андрей Блинов. – То есть плательщиком налога признаётся физическое лицо, которое указано как собственник объекта в сведениях, поступивших в налоговые органы из Росреестра.

Поскольку, как сообщила наша читательница Марина Александровна, право собственности зарегистрировано на её имя, на неё и будет начислен налог. Но, конечно, ничто не мешает супругам поделить затраты, если у них в семье раздельный бюджет.

Опубликовано в №022 от 09.02.2021 под заголовком "Как супругам платить налог".