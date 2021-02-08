На Среднем Урале для расчистки дорог от снега привлекли 482 единицы техники

Дорожники в круглосуточном режиме борются с последствиями аномальной погоды. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области на уборку снега с трасс вышли 482 спецмашины. По поручению главы региона, расчистка дорог находится под особым контролем у свердловского министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Дорожники в круглосуточном режиме борются с последствиями аномальной погоды. Напомним, после оттепели в регион вернулись холода. Подробный прогноз погоды на начало недели "Облгазета" публиковала раньше.

Сегодня, 8 февраля, синоптики обещали до -18...-23 ºС, в горах и низинах до -27 ºС. Также ожидаются метели и ветер с порывами до 15 м/с.

Водителей предупреждают о непогоде и просят по возможности воздержаться от поездок. Если же пришлось выехать на трассу, то необходимо соблюдать ПДД и скоростной режим, а также выбирать стиль вождения, позволяющий сохранить постоянный контроль за автомобилем.

Также по поручению губернатора в связи со сложной дорожной обстановкой в усиленном режиме работает минздрав региона. При необходимости на места ДТП направляются комплексные бригады специалистов из Екатеринбурга. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: 8 (343) 261-79-83 или по телефону горячей линии регионального управления автомобильных дорог: 8 (343) 262-50-65.

Добавим, накануне из-за резкого похолодания на дорогах Свердловской области выросло число дорожных аварий. В одном из ДТП погибли сёстры 8 и 10 лет. В массовом ДТП на трассе Екатеринбург - Челябинск столкнулись около 20 машин. Позже стало известно, что на региональных трассах ограничили движение общественного и грузового транспорта.