Новый хлебозавод «СМАК» начали подключать к электричеству

Технические мероприятия, которые обеспечат выдачу заявленной мощности в объеме 5,5 МВт, пройдут в два этапа. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге энергетики досрочно подключили новый хлебопекарный завод «СМАК» в посёлке Кольцово в рамках первого этапа. Технические мероприятия, которые обеспечат выдачу заявленной мощности в объеме 5,5 МВт, пройдут в два этапа.

Как сообщает пресс-служба «Россети Урал» — «Екатеринбург», первый этап электроснабжения производственной площадки включал строительство кабельной линии 10 кВ от распределительного пункта до блочных комплектных трансформаторных подстанций на объекте. Часть коммуникаций была проложена закрытым методом горизонтального направленного бурения.

Кроме того, в на подстанции «Авиатор» были проведены монтажные и наладочные работы, установлена система учета.

На втором этапе будет выполнена реконструкция существующих высокочастотных заградителей на подстанции «Нижнеисетская».

Напомним, ранее сообщалось, что новый хлебозавод «СМАК» будет построен в Екатеринбурге к 2021 году. Он позволит расширить производство и увеличить объёмы хлеба в два раза — до 200 тысяч тонн в день. Проект оценивается в 3,6 млрд рублей.

Производственные площади нового высокотехнологичного завода хлебобулочных изделий в районе Кольцово займут 42 тыс. кв. метров — в 3 раза больше нынешних. Здесь будет создано более 600 новых рабочих мест.

После того как новая площадка в Октябрьском районе Екатеринбурга заработает, действующая площадка на ул. Свердлова будет закрыта.