На Урале появилась комиссия по увековечиванию событий, связанных с историей Дома Романовых

В Свердловской области появилась новая постоянная комиссия. Она будет отвечать за увековечивание событий, связанных с историей Императорского Дома Романовых.
Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.
"В целях сохранения исторической памяти о значимых исторических событиях, происходивших на территории Свердловской области, и проведения мероприятий, направленных на увековечивание данных событий", - говорится в документе.
Как говорится в указе, сохранением памяти займётся комиссия, которую возглавил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Заместителем председателя стал замгубернатора Павел Креков, а секретарём - заместитель директора департамента внутренней политики региона Дмитрий Числов. В списке также значатся 19 членов комиссии.
В комиссию входят:
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Добавим, ежегодно в Екатеринбурге проводится фестиваль православной культуры "Царские дни". В 2020 году часть мероприятий состоялись в режиме онлайн. Это было связано с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса.