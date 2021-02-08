На Урале появилась комиссия по увековечиванию событий, связанных с историей Дома Романовых

В Свердловской области комиссия займётся сохранением исторической памяти о значимых исторических событиях, связанных с Романовы. Фото: Екатеринбургская епархия.

В Свердловской области появилась новая постоянная комиссия. Она будет отвечать за увековечивание событий, связанных с историей Императорского Дома Романовых.

Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

"В целях сохранения исторической памяти о значимых исторических событиях, происходивших на территории Свердловской области, и проведения мероприятий, направленных на увековечивание данных событий", - говорится в документе.

Как говорится в указе, сохранением памяти займётся комиссия, которую возглавил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Заместителем председателя стал замгубернатора Павел Креков, а секретарём - заместитель директора департамента внутренней политики региона Дмитрий Числов. В списке также значатся 19 членов комиссии.

Фото: документ

В комиссию входят:

Фото: документ

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Добавим, ежегодно в Екатеринбурге проводится фестиваль православной культуры "Царские дни". В 2020 году часть мероприятий состоялись в режиме онлайн. Это было связано с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса.