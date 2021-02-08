Глава посёлка Александр Дудко старается помочь жителям – обходит их дома ежедневно. Фото: Галина Соколова

В Свердловской области есть множество населённых пунктов, где железная дорога уступила лидерство в перевозке пассажиров автотранспорту. Но в Карелино всё наоборот. Если сейчас ещё можно добраться из посёлка до Верхотурья по зимнику и ледяной переправе через реку Туру, то в межсезонье и летом здесь единственная связь с «большой землёй» – электричка. «Облгазета» узнала, каково это жить в посёлке, где нет производства, автодороги, школы и даже магазина.

До и после 90-х

Практически в каждом селении слышишь одну и ту же грустную историю: «Был у нас завод (совхоз, фабрика), но в 90-е годы производство закрылось». Не стал исключением посёлок Карелино Верхотурского ГО. В советские годы здесь давал работу трём сотням жителей леспромхоз. Предприятие вело заготовку леса и занималось производством шпал и деревянной тары. Жизнь бурлила: клуб всегда был полон народа, школьники учились в две смены, за путёвкой в детсад надо было выстоять очередь.

Теперь здания образовательных учреждений пустуют, а от цехов леспромхоза даже стен не осталось. В посёлке зарегистрированы 159 человек, в том числе семеро детей. На улицах много брошенных домов, но жилые содержатся в идеальном порядке: чистые от снега подходы, ровные поленницы дров. Самое оживлённое место – это улица Клубная, где расположены здание администрации, клуб и фельдшерско-акушерский пункт.

Администрация посёлка взяла на себя доставку продуктов. Фото: Галина Соколова

На вокзале к приходу электрички собираются школьники и учителя, спешащие на учёбу и работу, жители, планирующие посетить учреждения и магазины в Верхотурье. Некоторые на шопинг едут в Нижнюю Туру. Электричка – единственный транспорт, доступный жителям. Вблизи посёлка протекает река Тура, но мост через неё разрушился ещё в советское время. И выехать по нему на Серовский тракт, как это было возможно раньше, теперь нельзя.

Дрова в Карелино можно привезти только зимой, поэтому тут принято запасаться сразу на сезон, а лучше – на два. Фото: Галина Соколова

Глава с авоськой

Два месяца назад в Карелино закрылся единственный магазин – местный предприниматель посчитал его убыточным. Это стало новым ударом для жителей. Сейчас два раза в месяц в посёлок на электричке приезжают работники «Почты России». Помимо прямых обязанностей, у них есть списки заказов. Они везут в посёлок продукты длительного хранения и товары бытовой химии. В остальное время продовольствием жители снабжают себя, отправляясь в неблизкий путь по железной дороге. Путь туда-обратно занимает более часа и стоит 164 рубля.

– Я люблю фрукты, разнообразные молочные продукты, поэтому каждую неделю сажусь на электричку и еду в город, – рассказывает жительница Карелино Лидия Вицина.

Есть в посёлке жители, для которых такие поездки уже не по силам, да и ограничения во время пандемии запрещают пенсионерам дальние прогулки. Заботу о них взяла на себя местная администрация.

– Собираем со специалистом территориального управления Гульнарой Шепелевой заявки и привозим из Верхотурья хлеб, молоко, масло, мясные полуфабрикаты – пельмени, котлеты. Постоянные заказчики – 12 человек, остальные жители тоже иногда просят что-то купить. За один раз привозим по 80 буханок хлеба. Я уже знаю предпочтения людей, и где можно приобрести продукты подешевле, – говорит глава посёлка Александр Дудко.

Жители понимают, что заниматься покупками представители местного самоуправления не будут всю жизнь. Некоторые продукты можно купить и в посёлке: два жителя держат коров, многие – кур-несушек, у всех есть огороды с овощными грядками. Но как быть с остальными жизненно необходимыми товарами? Тут очень бы помогла автолавка, но дело снова упирается в мост.

Анна Дюбко – золотой голос местного ансамбля «Ивушка» и знатный кулинар. Фото: Галина Соколова

Старейшая жительница посёлка Валентина Клинкова. Фото: Галина Соколова

С миру – по нитке

На улице Садовой стоит дом старейшей жительницы Карелино, труженицы тыла Валентины Клинковой. В посёлке она живёт с 1950 года, работала в леспромхозе кассиром, а потом главным бухгалтером. Война вывела её на работу в 14 лет, и женщина всегда мечтала, чтобы её дочь получила хорошее образование. Сейчас Елена заведует кафедрой в нижнетагильском пединституте. Между приездами родственников о Валентине Николаевне заботятся соцработник Вера Крылова и сотрудники местной администрации.

– Уважение к пожилым людям есть. Мне вот окна в доме поменяли, колодец отремонтировали. Дрова бесплатно привозят, с праздниками душевно поздравляют, – перечисляет 89-летняя пенсионерка.

В 2020-м были отремонтированы кровля, печь и полы в клубе, причём часть работ на безвозмездной основе выполнили глава территории Александр Дудкои жители – Николай и Иван Крыловы. Сейчас в клубе обустраивается помещение для обмена книгами. К слову, «Облгазета» пополнила книжный фонд клуба.

Александр Дудко на работу добирается из Верхотурья на электричке. Фото: Галина Соколова

Новый грейдер верхотурского МУП «Транспорт» чистит зимник и улицы. Сельским властям удалось договориться с предпринимателями о поставке дров населению по прошлогодним ценам. На улицах посёлка идёт установка новых опор ЛЭП (всего их будет 11), поддерживается мобильная связь 4G. Скоро в Карелино появится и спортплощадка. Подвижки, что называется, есть. Но главной проблемы не решают.

В морг – по железной дороге

За годы бездорожья жители Карелино научились летом обходиться без пожарных (есть свой прицеп с помпой) и скорой помощи (спасибо опытному фельдшеру ФАПа Василию Пентюрину). Но без дороги и моста всё равно плохо. Чтобы понять масштабы бедствия, приведём пример: умирает летом в посёлке человек – его тело жители везут на электричке (!) в Верхотурье – в морг. Затем эта процессия возвращается обратно – тоже на электричке. Кстати, железнодорожники, работающие на линии, относятся с сочувствием к сельчанам и даже притормаживают состав на одну минуту дольше, чем по расписанию. Хоронят умерших на кладбище на другом берегу Туры. При этом похоронная процессия переходит реку вброд (!). Зимой – та же история, но только по льду.

В администрации Верхотурского ГО (куда входит посёлок) говорят, что перспектив по строительству моста пока нет. Хотя тонны бумаг исписаны в областные министерства.

– Всё, что зависит от органов местного самоуправления, мы делам, – сказал глава округа Алексей Лиханов. – Решаем вопросы по обеспечению посёлка дровами, выделяем средства на ремонт внутрипоселковых дорог, на содержание зимника. Ведём переговоры с «Транснефтью» по строительству дороги от Карелино до соседней Косолманки – оттуда есть выезд на Серовский тракт. Пока это единственный шанс для решения проблемы.

Между тем Мы рассказали о жизни в Карелино окружным и областным чиновникам. Управляющий Северным управленческим округом (в состав него входит Верхотурский ГО) Евгений Преин так прокомментировал ситуацию: – Разумеется, отсутствие транспортного сообщения создаёт дискомфорт для жителей. Для восстановления выхода на Серовский тракт нужно отремонтировать 10 км дороги и восстановить 10-метровый мост. Это проблематично. Больше вероятность строительства технологического проезда нефтяниками. В Северном округе есть удалённые территории, где нет и железнодорожного сообщения – только реки. Тем не менее проблема Карелино тоже заслуживает внимания – буду над этим думать. Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев сказал, что проблема транспортного сообщения с Карелино будет передана на рассмотрение в администрацию губернатора. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой сообщили, что будут реагировать, как только прочитают готовый материал в «Облгазете».

Россети устанавливают в посёлке новые опоры. Фото: Галина Соколова