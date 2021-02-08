Названы туристические преимущества Свердловской области

До введения ограничений Средний Урал посещали 1,6 млн гостей в год. Фото: Павел Ворожцов.

В Улан-Удэ состоялась конференция по межрегиональному туризму России. Участие в мероприятии приняла министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Она рассказала о туристических преимуществах Свердловской области: самобытные точки показа, транспортная доступность региона, сформированная инфраструктура размещения. По её словам, до введения ограничений из-за пандемии коронавируса Средний Урал посещали 1,6 млн гостей в год, из которых более 100 тыс. зарубежных туристов.

Во время своего выступления Виктория Казакова озвучила ещё несколько плюсов региона, которые могут привлечь путешественников:

регион связывают с другими субъектами РФ и странами 6 федеральных трасс, 7 магистральных железнодорожных линий и аэропорт;

на территории области 516 мест размещения от одной до пяти звезд и 6,5 тысяч предприятия питания с кухнями разных стран;

в регионе работает более 800 музеев, где хранятся оригинальные работы Шагала, Рембрандта, Гойи, Тициана, также имеется 35 театров.

Известно, что на Среднем Урале стартовала работа по продвижению в качестве объектов показа промпредприятий. Интерес проявили около 50 индустриальных площадок.

Представители туриндустрии ряда субъектов России заявили о своем интересе к развитию сотрудничества со Средним Уралом, сообщает департамент информполитики региона.

Добавим, в рамках форума "Внутренний туризм – новые возможности" в Улан-Удэ глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в стране планируют запустить третий этап программы туристического кешбэка уже в феврале. Подробнее об этом читайте здесь.

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