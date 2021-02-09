Возвращение студентов, Олимпиада после пандемии, в последний путь – на электричке самое интересное в номере «Областной газеты» от 9 февраля 2021 года

Доброе утро, дорогие читатели!

Новости о борьбе с пандемией всё чаще вселяют оптимизм. Регионы потихоньку возвращаются к обычной жизни, и если всё пойдёт также хорошо, август мы, как вчера заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, встретим «с открытым забралом».

Высшим и средним профессиональным образовательным организациям Свердловской области разрешили выйти с дистанта 5 февраля. Правда, университеты и колледжи не спешат отказываться от онлайн-наработок и возвращаться к полному очному обучению, как до пандемии. Почему? Читайте в нашем материале.

Возвращаются в нашу жизнь и массовые мероприятия. Так, Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал первую часть правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии, которые запланированы на 2021 год. Организаторы готовы провести их в намеченные ранее сроки, но с обязательными условиями для спортсменов, болельщиков и журналистов. Список получился весьма любопытным…

В завершение предлагаем материал о посёлке Карелино. Единственная связь с «большой землёй» для его жителей – это электричка. На ней сельчане ездят за продуктами, на работу и учёбу и даже… возят усопших родственников. «Облгазета» узнала, каково это – жить в посёлке, где нет производства, автодороги, школы и даже магазина.