Пожар в 23-этажном здании в Екатеринбурге и предупреждение о сильных морозах: главные новости

На месте пожара по адресу ул. Белинского, 83 работали 63 спасателя и 16 звеньев газодымозащитной службы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Добрый вечер! Возгорание в 23-этажном здании на улице Белинского, дата инаугурации мэра Екатеринбурга и предупреждение о морозах - главные новости к этому часу.

Сегодня утром в Екатеринбурге загорелось 23-этажное здание на ул. Белинского, 83. На месте пожара работали 63 спасателя и 16 звеньев газодымозащитной службы. Причиной происшествия стало возгорание электрощитков. Всего на площади 100 погонных метров сгорели кабели в электрощитовых с 1 по 16 этаж. Из здания спасли 24 человека, два из которых отравились продуктами горения и были госпитализированы.

На Средний Урал надвигаются сильные морозы. Температура воздуха на крайнем севере региона в ближайшие дни может опуститься до -38°С, в Екатеринбурге – до -28°С. В связи с этим сотрудники МЧС напомнили свердловчанам о рисках, связанных с низкими температурами.

Инаугурация нового мэра Екатеринбурга состоится в 17:00 10 февраля, на следующий день после избрания главы города депутатами. Подробности читайте здесь.