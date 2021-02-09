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Общество
9 февраля 2021, 11:22

Смертность населения Свердловской области выросла на 17%

похоронное бюро

За год в Свердловской области скончался 67 381 человек. Фото: Владимир Мартьянов.

В 2020 году в Свердловской области зафиксировали снижение рождаемости и резкий всплеск смертности. Естественная убыль населения выросла вдвое.

Как следует из данных Росстата, в прошлом году в Свердловской области на свет появился 43 991 ребёнок. В 2019 году число родившихся было больше на 2 278, или на 4,9%.

Количество умерших достигло 67 381. Это на 9 814 человек, или на 17%, больше чем годом ранее.

Естественная убыль населения составила 23 390 человек. Год назад она была вдвое меньше (11 298 человек).

Добавим, что в сравнении с другими регионами УрФО Свердловская область находится на втором месте по числу родившихся (после Тюменской области), на первом - по числу умерших и по убыли населения.

Ранее "Областная газета" писала о том, что, по данным на начало 2021 года, на Среднем Урале проживают 4 млн 292 тыс. человек. За год численность населения региона сократилась на 19 тыс.

О демографической ситуации в целом по России читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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