На Среднем Урале скончались ещё 13 человек с ковидом

В Свердловской области зафиксировали смерть ещё 13 человек с коронавирусом. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 2 157 жителей региона.
Эту информацию подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с инфекцией. Скончались 2,9% от общего количества заболевших на Среднем Урале (более 73 тысяч). Вылечились 66 тысяч уральцев. Накануне стало известно о 12 случаях смерти в Свердловской области.
За сутки в регионе выявили 289 новых ковид-пациентов. Менее 300 новых заболевших фиксируется впервые с 10 ноября.
В целом по России за последние сутки жертвами ковида стали 530 человек. Общее число скончавшихся достигло 77 598.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале