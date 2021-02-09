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9 февраля 2021, 13:08

На Среднем Урале скончались ещё 13 человек с ковидом

Скорая помощь едет по городу

Скончались 2,9% от общего количества заболевших на Среднем Урале (более 73 тысяч). Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области зафиксировали смерть ещё 13 человек с коронавирусом. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 2 157 жителей региона.

Эту информацию подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с инфекцией. Скончались 2,9% от общего количества заболевших на Среднем Урале (более 73 тысяч). Вылечились 66 тысяч уральцев. Накануне стало известно о 12 случаях смерти в Свердловской области.

За сутки в регионе выявили 289 новых ковид-пациентов. Менее 300 новых заболевших фиксируется впервые с 10 ноября.

В целом по России за последние сутки жертвами ковида стали 530 человек. Общее число скончавшихся достигло 77 598.

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