Смотрим, как живёт Екатеринбург в условиях вернувшейся зимы

В Екатеринбург вернулась зима. Фото: Галина Соловьёва.

После непродолжительной оттепели в Екатеринбург вернулась суровая зима. Горожанам пришлось достать уже убранные подштанники и валенки.

С начала выходных в уральской столице завывает ветер, а столбик термометра стремительно идёт на понижение. Накануне синоптики и МЧС объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 13 февраля. В эти дни температура на крайнем севере региона может опуститься до -38°С, в Екатеринбурге – до -28°С.

Фото: Галина Соловьёва

Граждан просят поберечь своё здоровье. Для этого выходить на улицу нужно сытыми и одетыми по погоде.

Фото: Галина Соловьёва

В эти дни не только пешеходам нужно быть аккуратнее. Из-за сложной обстановки на дорогах водителей просят не ездить на дальние расстояния. Снежные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту ДТП. Так, в выходные произошло несколько аварий, в одной из них погибли сёстры 8 и 10 лет.

Фото: Галина Соловьёва

Неприятности ждут водителей не только на дорогах, но и на заправках. Как рассказал сотрудник "Облгазеты", вчера вечером на нескольких АЗС наблюдались очереди из машин. Оборудование для оплаты перемёрзло и не хотело работать.

Фото: Галина Соловьёва

Для упрощения жизни екатеринбуржцев службы благоустройства круглосуточно убирают снег. Сегодня днём на улицы города вышли 342 дорожных рабочих и 187 единиц спецтехники.

Фото: Галина Соловьёва

Несмотря на нагрянувшие морозы, город живёт. Утром, как обычно, в столице Урала отмечались заторы.

Фото: Галина Соловьёва

Студенты должны были выйти на учёбу, люди постарше – на работу. В самый мороз только школьники могут позволить себе остаться дома. Напомним, от похода в школу учащиеся могут отказаться при следующих погодных условиях:

для учеников 1-4-х классов – при температуре воздуха -28 ºС без ветра или -25 ºС с ветром (при скорости ветра не менее 4 метров в секунду);

– при температуре воздуха -28 ºС без ветра или -25 ºС с ветром (при скорости ветра не менее 4 метров в секунду); 5-9-х классов – при температуре воздуха -30 ºС без ветра, -28 ºС с ветром (не менее 4 метров в секунду);

– при температуре воздуха -30 ºС без ветра, -28 ºС с ветром (не менее 4 метров в секунду); 10-11-х классов – при температуре воздуха -32 ºС без ветра, -30 ºС с ветром (не менее 4 метров в секунду).

Как долго зима пробудет в Екатеринбурге, неизвестно. Будем надеяться на возвращение тепла, как это делают в Верхней Пышме. Мэрия указанного муниципалитета уже объявила конкурс масленичных кукол.