Кабмин рекомендовал регионам заняться развитием ярмарок и рынков

Места с наиболее высокой проходимостью планируется отдать тем, кто продаёт продукты со своего огорода. Фото: Владимир Мартьянов.

Правительство России рекомендовало регионам оказать содействие в работе розничных рынков и ярмарок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как говорится в документе, для "стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличения доходов и роста благосостояния граждан" региональным властям необходимо:

оказывать содействие в получении необходимого количества мест для осуществления торговли;

продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов;

обеспечить максимальную доступность торговых точек для населения;

содействовать открытию новых торговых объектов, обращая особое внимание на необходимость увеличения количества ярмарок, розничных рынков.

Уточняется, что места с наиболее высокой проходимостью необходимо отдать тем, кто продаёт продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства. Также для развития торговли регионам придётся устранить излишние административные барьеры.

Регионам дано два месяца, чтобы принять соответствующие нормативные акты и информировать граждан о новых возможностях розничной торговли. Отчёты о проделанной работе будут направлены в Минпромторг, который, в свою очередь, подготовит итоговый доклад в Правительство РФ.

Добавим, в городах Свердловской области ежедневно проходят универсальные и сельскохозяйственные ярмарки. Каждую пятницу "Облгазета" публикует список площадок, на которых появятся торговые ряды.

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