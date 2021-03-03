Вольную дали. А как жить – не сказали

Жемчужина музейной коллекции – мини-туфелька, сшитая сельскими чеботарями из натуральной кожи. Фото: Павел Ворожцов

160 лет назад российский император Александр II отменил в стране крепостное право. Жест доброй воли государя до сих пор является предметом споров среди учёных-историков. Одни называют его чуть не ли предвестником Октябрьской революции, а другие – иллюзией демократии (мол, свобода крепостным была дана лишь на бумаге). Мало кто знает, что на Среднем Урале сохранился уникальный объект – памятник в честь отмены крепостного права. Он установлен в селе Нижнеиргинском, что в Красноуфимском районе. И вся история этого села – яркий пример того, как один шаг государственной верхушки перевернул жизнь нескольких тысяч людей.

Свободу – заводским

Основатели Нижнеиргинского – староверы. В XVII веке, после церковного раскола, они бежали из Нижегородской губернии, опасаясь преследования властей. И оказались на Урале. Место выбрали укромное – в низине у пруда, в окружении гор. Горы оказались богатыми на залежи меди и железа. И в XVIII веке, по указу Петра I, эти залежи начинают осваивать. Сначала – промышленники Демидовы, потом – купцы Осокины. Причём Осокины были крепостными из Нижегородской губернии при местном монастыре.

В 1730 году в Нижнеиргинском заработал завод. Он перерабатывал железную и медную руду, а также изготавливал медную посуду. Сельчане оказались первыми изобретателями… самовара. Да-да, они опередили тульских мастеров (там самоварная фабрика была основана только в 1778 году), и сегодня это доказанный факт.

– Большинство работников завода были крепостными, и условия их труда были очень тяжёлыми, людей эксплуатировали нещадно, – рассказывает жительница села, сотрудник местного краеведческого музея Татьяна Смирнова. – И когда император Александр II издал свой манифест, они очень обрадовались. Правда, ненадолго.

Гиря – через ворота

Оказалось, что вчерашние крепостные просто не знают, что делать с дарованной им свободой. И жизни вне села не представляют. В итоге большинство из них так и остаётся в Нижнеиргинском – при заводе. В 1881 году царя Александра II убивают. А в 1889 году закрывается завод (по легенде, корабль с иргинской медью, шедший в Англию, затонул, и предприятие обанкротилось). Работягам выдают выходное пособие, но лишают земли (где же она – свобода?!). Как выяснилось, власти записали бывших заводчан в мастеровые. А этой категории земля не полагается.

Парадоксально, но именно это событие спровоцировало расцвет села. На вырученные от завода деньги иргинцы открывают своё дело. Строят кузницы, катают валенки, ткут одежду, делают фонари, утюги, пилы, берестяные туеса. Каждую неделю проводят ярмарки, куда съезжаются люди из окрестных деревень. Население села стремительно растёт (в отдельные годы оно достигало 10 тысяч человек!).

– Возможно, наши предки поняли, что могут рассчитывать только на себя. Легенды об их ремесленных талантах и огромной физической силе ходят до сих пор. Мне отец рассказывал, как один мужик через ворота на обувную фабрику двухпудовую гирю перекидывал – спортом так занимался, – говорит нынешний глава села Валерий Ярунин.

Правда, среди бывших заводчан нашлись и те, кто просадил выходное пособие на гулянках. А потом, оставшись ни с чем, нанялся в подмастерье к своим же односельчанам (чем вам не отголосок крепостного права?!).

50 рублей – на памятник

В 1911 году, когда исполняется 30 лет со дня смерти Александра II и 50 лет со дня его манифеста, иргинские мужики скидываются деньгами (всего собрали 50 рублей – по тем временам большая сумма). И ставят около села, на Козлиной горе, памятник – в честь отмены крепостного права. Это пирамида на прямоугольном основании, а на макушке – держава с крестом. В памятник иргинцы вставляют икону (распятие Иисуса Христа) и приходят к нему молиться.

Так продолжается до революции. Потом, в Гражданскую войну, через село проходит армия Колчака. И большинство зажиточных мастеровых людей уходят с ней за Урал, не желая считаться с новой советской властью. С этого момента нижнеиргинское хозяйство постепенно начинает приходить в упадок. На плаву остаются лишь мелкие ремесленники – в основном чеботари (обувщики). Сельская кооперативная артель «Кустарь» на время даже становится филиалом знаменитой екатеринбургской фабрики «Уралобувь»…

Сейчас в Нижнеиргинском постоянно проживают чуть больше тысячи человек. Ездят на вахту в города, держат огороды и скот. Истории из прошлого села рассказывают с гордостью. А памятник отмене крепостного права регулярно ремонтируют, чтоб сохранить для потомков. С недавнего времени в Нижнеиргинское стали активно приезжать туристы – полюбоваться природными красотами и сделать селфи на фоне символа свободы.

Справка «ОГ» Крепостное право возникает в России с конца XV века. Крестьянам запрещается уходить со своих земельных наделов без разрешения властей, отчуждать и покупать недвижимость. В XVIII веке помещики получают право ссылать крестьян в Сибирь и продавать их в рекруты любому лицу. На тот момент в стране проживало 67 млн человек, из них 22,5 млн были крепостными. Русский историк, академик Василий Ключевский писал: «При покупке целыми деревнями крестьянская душа с землёй обычно ценилась в 30 рублей, потом цена души поднялась до 80 рублей. А в захолустных деревнях в конце XVIII века, например, годовалая девочка оценивалась в 50–70 копеек. Это было дороже свиньи, но дешевле старой лошади». На Урале крепостными были горнозаводские крестьяне (они работали в шахтах, рубили дрова, жгли уголь). Позже их стали называть приписными (то есть приписанными к заводу). К середине XIX века их было более 200 тысяч человек. Манифест Александра II об отмене крепостного права дал крестьянам статус «свободных сельских обывателей», а их дома признавались «личной собственностью». Но для уральских крепостных почти ничего не изменилось: они считались свободными лишь юридически, но продолжали жить и работать на заводах в прежних условиях.

Мнение Андрей Сперанский, историк, профессор, заведующий сектором политической и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН: – Отмена крепостного права в России – событие огромной важности и абсолютно неформальное, на мой взгляд. Здесь нужно рассматривать два аспекта – политический и экономический. С точки зрения политики – это большой плюс, так как миллионы крепостных крестьян официально получили свободу и перестали быть рабами. А вот с точки зрения экономики – минус, потому что под этим решением властей не было экономической основы. Полевые наделы, которые предоставили крестьянам, были очень маленькими, вдобавок они давались не каждому крестьянину лично, а крестьянской общине, и решение, как его использовать, принимала она. Большая часть плодородной земли всё равно осталась у помещиков. Что касается Урала, то здесь крепостные крестьяне были горнозаводскими. И зависели они от работы заводов. Поэтому факт отмены крепостного права был для них очень важным, но какого-то переворота в их жизни не сделал.

Фото: Павел Ворожцов

Икона на памятнике не сохранилась – она исчезла ещё в начале XX века при неизвестных обстоятельствах, рассказал глава села Валерий Ярунин. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов