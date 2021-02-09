Снижение заболеваемости по коронавирусу и рост числа пациентов с ОРВИ на Среднем Урале: главные новости

На территории Среднего Урала вторую неделю подряд растёт число заболевших ОРВИ. Фото: Александр Исаков.

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В Свердловской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в регионе впервые с 10 ноября было выявлено менее 300 новых пациентов с COVID-19, а точнее - 289 человек.

Заместитель губернатора региона Павел Креков заявил, что из-за снижения числа заболевших и контактных лиц, а также из-за уменьшения ареала заболевших, уменьшается и количество тестирований. При этом он подчеркнул, что спускаться ниже отметки в 10 тыс. тестов власти региона не планируют. По этой же причине было принято решение свернуть ещё 600 ковидных коек – они вернутся к плановой работе уже на следующей неделе.

Помимо этого, Павел Креков сообщил, что сейчас в очереди на вакцинацию от COVID-19 стоят более 100 тысяч свердловчан. Он добавил, что в ближайшие дни область получит ещё 33 тысячи доз вакцин, на следующей неделе – порядка 50 тысяч доз.

В то же время на территории Среднего Урала вторую неделю подряд растёт число заболевших ОРВИ. На прошедшей неделе этот диагноз поставили 31 027 жителям региона, что на 5% выше числа заболевших в предыдущие семь дней. Наиболее сложная эпидобстановка зафиксирована в четырёх муниципалитетах региона: в Туринском, Режевском и Талицком городских округах, а также в ГО Богданович.

Среди других важных новостей - сегодня депутаты Екатеринбургской гордумы выбрали новым мэром уральской столицы Алексея Орлова, который с конца прошлого года занимал пост временно исполняющего полномочия главы города. В результате голосования 31 депутат поддержал кандидатуру Алексея Орлова, два депутата воздержались.