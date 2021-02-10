Полвека вместе: 4450 свердловских семей получили знак отличия «Совет да любовь»

Знак отличия вручается парам, прожившим в браке не менее 50 лет. Фото: Павел Ворожцов.

За прошлый год знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» получили 4450 супружеских пар. В период пандемии коронавируса награду приносили на дом.

В числе получивших знаки в 2020 году значатся семьи из Качканара. Список «золотых» пар городского округа пополнили:

Александра Дементьевна и Александр Григорьевич Коломоец;

Тамара Георгиевна и Илья Григорьевич Минаковы;

Галина Георгиевна и Николай Викторович Братухины;

Александра Леонидовна и Николай Владимирович Шамрины.

Известно, что награды вручаются парам, прожившим в браке не менее 50 лет, и воспитавшим одного или нескольких детей. В качестве поощрения свердловчан за создание крепкой семьи оба супруга получают единовременное пособие в размере 5 тыс. рублей и знак.

Всего с 2011 года знак «Совет да любовь»​​​​​​, представляющий собой восьмиконечную звезду с зубчатыми концами, получили более 52,5 тысячи семей.

Как ранее сообщала «Областная газета», для получения знака отличия «Совет да любовь» и оформления наградного листа необходимо предоставить следующие документы:

заявление на получение знака отличия;

паспорта каждого из супругов и их детей;

свидетельство о заключении брака между супружеской парой;

свидетельства о рождении детей граждан;

свидетельство о браке (разводе) детей граждан или справка о заключении (расторжении) их брака;

справка о перемене фамилии и (или) имени, отчества;

справка о составе семьи;

согласие на обработку персональных данных.

Все эти документы нужно самостоятельно собрать и отдать в МФЦ. Для получения единовременной денежной выплаты (тем, кто получил знак) нужно написать заявление и обратиться с ним в управление соцполитики по месту жительства.