Полвека вместе: 4450 свердловских семей получили знак отличия «Совет да любовь»

За прошлый год знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» получили 4450 супружеских пар. В период пандемии коронавируса награду приносили на дом.
В числе получивших знаки в 2020 году значатся семьи из Качканара. Список «золотых» пар городского округа пополнили:
- Александра Дементьевна и Александр Григорьевич Коломоец;
- Тамара Георгиевна и Илья Григорьевич Минаковы;
- Галина Георгиевна и Николай Викторович Братухины;
- Александра Леонидовна и Николай Владимирович Шамрины.
Известно, что награды вручаются парам, прожившим в браке не менее 50 лет, и воспитавшим одного или нескольких детей. В качестве поощрения свердловчан за создание крепкой семьи оба супруга получают единовременное пособие в размере 5 тыс. рублей и знак.
Всего с 2011 года знак «Совет да любовь», представляющий собой восьмиконечную звезду с зубчатыми концами, получили более 52,5 тысячи семей.
Как ранее сообщала «Областная газета», для получения знака отличия «Совет да любовь» и оформления наградного листа необходимо предоставить следующие документы:
- заявление на получение знака отличия;
- паспорта каждого из супругов и их детей;
- свидетельство о заключении брака между супружеской парой;
- свидетельства о рождении детей граждан;
- свидетельство о браке (разводе) детей граждан или справка о заключении (расторжении) их брака;
- справка о перемене фамилии и (или) имени, отчества;
- справка о составе семьи;
- согласие на обработку персональных данных.
Все эти документы нужно самостоятельно собрать и отдать в МФЦ. Для получения единовременной денежной выплаты (тем, кто получил знак) нужно написать заявление и обратиться с ним в управление соцполитики по месту жительства.