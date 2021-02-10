Темы дня

Общество
10 февраля 2021, 12:41

В Верхней Пышме стартовала подготовка к Масленице

чучело Масленицы

Управление культуры города объявило конкурсы масленичных кукол, сувениров и рисунков. Фото: Галина Соловьёва.

В Верхней Пышме ждут Масленицу. Горожанам предложили принять участие в подготовке к празднику.

Управление культуры города объявило конкурсы масленичных кукол, сувениров и рисунков. К участию приглашаются учащиеся и студенты, а также взрослые. Коллектив или индивидуал сможет представить одну работу в каждой из номинации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2021». По данным техзадания, принимаются работы, выполненные из натуральных материалов, высотой до 150 см. Отмечается, что при изготовлении обрядовой куклы обязательно соблюдение народных традиций и мотивов. Каждая работа должна сопровождаться карточкой, на которой будет указано Ф.И.О. участника, контактные данные, наименование использованных материалов.

Также горожанам анонсировали конкурс рисунков – «Веселая Масленица», конкурс поделок – «Масленичный сувенир» и конкурс русского головного убора – «Русский кокошник». Подробнее о требованиях, предъявляемым к работам, можно узнать тут.

Приём работ проводится по адресу ул. Чкалова, 87 (с 9:00 до 18:00). Чучела, рисунки, поделки можно будет увидеть во время праздника Масленицы в Верхнепышминском парке культуры и отдыха 14 марта.

Добавим, Верхняя Пышма – один их первых городов Среднего Урала, который начал подготовку к Масленичным гуляниям.

Смотрите, как Екатеринбург провожал зиму в 2020 году.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.02.2021, 15:00 / Общество
Из Кольцово по техническим причинам не могут вылететь два рейса
10.02.2021, 14:27 / Общество
На системы очистки сточных вод свердловским муниципалитетам выделят 3,2 миллиарда
10.02.2021, 14:22 / Спорт
Чемпионат мира по биатлону. Расписание
10.02.2021, 14:18 / Общество
Совфед РФ утвердил бессрочную квоту на бесплатное обучение сирот в вузах
10.02.2021, 14:09 / Общество
Опубликован список улиц Екатеринбурга, с которых эвакуируют машины