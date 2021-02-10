В Верхней Пышме стартовала подготовка к Масленице

Управление культуры города объявило конкурсы масленичных кукол, сувениров и рисунков. Фото: Галина Соловьёва.

В Верхней Пышме ждут Масленицу. Горожанам предложили принять участие в подготовке к празднику.

Управление культуры города объявило конкурсы масленичных кукол, сувениров и рисунков. К участию приглашаются учащиеся и студенты, а также взрослые. Коллектив или индивидуал сможет представить одну работу в каждой из номинации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2021». По данным техзадания, принимаются работы, выполненные из натуральных материалов, высотой до 150 см. Отмечается, что при изготовлении обрядовой куклы обязательно соблюдение народных традиций и мотивов. Каждая работа должна сопровождаться карточкой, на которой будет указано Ф.И.О. участника, контактные данные, наименование использованных материалов.

Также горожанам анонсировали конкурс рисунков – «Веселая Масленица», конкурс поделок – «Масленичный сувенир» и конкурс русского головного убора – «Русский кокошник». Подробнее о требованиях, предъявляемым к работам, можно узнать тут.

Приём работ проводится по адресу ул. Чкалова, 87 (с 9:00 до 18:00). Чучела, рисунки, поделки можно будет увидеть во время праздника Масленицы в Верхнепышминском парке культуры и отдыха 14 марта.

Добавим, Верхняя Пышма – один их первых городов Среднего Урала, который начал подготовку к Масленичным гуляниям.

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