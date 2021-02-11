"Красная бурда" представляет: стихи для умных детей.
Даниил СОРЯН
Под кроватью у меня — целая Вселенная:
Пылевые облака, камни здоровенные,
Палки, пульки, проводки, лампочки разбитые
И трансформеры, в боях с танками убитые.
Много миллионов лет это всё валяется,
И Вселенная моя всё время расширяется!
***
Я сегодня лягу рано,
Чтоб пораньше завтра встать,
Чтобы целый день носиться,
Чтобы к вечеру устать,
И улечься спать пораньше,
Чтобы утром раньше встать!
***
Дедушка живёт на даче.
Учит нас решать задачи:
«Сколько будет восемь леек
Плюс четырнадцать граблей?»
Я решил задачу быстро,
Но в ответе нету смысла.
Сколько я над ним ни думал,
Нету смысла у него!
Двадцать два в ответе будет.
Двадцать два, но вот чего?
***
У нашей воспитательницы на лице фингал.
Она сказала, муж её за что-то воспитал.
***
Я тайком от мамы с папкой
В прошлой жизни был собакой.
И поэтому собаку
Я прошу мне подарить.
Очень надо мне с собакой
Кой о чём поговорить!
***
Когда из садика идём
Мы с мамою вдвоём,
Я вижу сквер, я вижу парк,
Где в центре водоём!
На том пруду нас утки ждут
И хлеб из рук берут!
Им сколько хлеба ни давай,
До крошки всё сожрут.
Приятно с мамою бродить
Средь клёнов и берёз
И лист дубовый находить
В кустах увядших роз…
Когда из садика вдвоём
Мы с папою идём,
Я вижу винный магазин,
И мы в него зайдём.
***
Я заправил утром койку.
Я исправил в школе двойку.
Погулять сводил собаку.
С кошкой не ввязался в драку.
За обедом я всё съел.
И в планшет я не смотрел.
Рыбкам я насыпал корм.
Мне сказала мама:«Норм».
***
Мама накормила мылом,
Папа показал кулак.
Да, ругался. Было? Было.
Но без этого никак.
Как сдержать, скажите, маты,
Если робот поломатый?!
***
Трудовик нас обучает
Лишь тому, что знает сам.
На уроках доставляем
Мы еду по адресам.
***
Мне училка поставила пару.
На неё я пожалуюсь маме.
Я стишок про унылую пору
Рассказал ей своими словами!
Всё как в книжке у Пушкина было:
Всё достало, багрец как уныло.
Педагогом ещё называется!
Мама, просто она придирается.
***
Мы слепили во дворе
Снежную машину
И добавили в неё
Снежного бензину!
Заводили целый день
И ушли устало…
Может, ей бензином тем
Свечи закидало?
***
Я прочёл пятнадцать книг
Стал я лучший ученик
Стал духовно я богат!
Мне купили самокат!
***
Я отцом поставлен в угол.
Из угла я вышел в гугол.
Я узнаю у гугла,
Как мне выйти из угла?
***
Я нашёл крутой ресурс
И скачал весь школьный курс
Всех предметов… Их так много –
Перечислить не берусь.
Я пройти всю школу смог
За один всего урок!
Монстров нет и не стреляют…
Для чего нас заставляют
Отсидеть весь школьный срок?
Чтобы в школе не скучать,
Институт хочу скачать,
Чтоб на каждом на уроке
Больше знаний получать!
***
Не всхлипа не издам, ни стона,
Когда по попе бьют смартфоном.
Куда больней, когда планшетом,
Мне страшно вспоминать об этом.
Но самая плохая штука,
Когда отлупят ноутбуком.
- Опубликовано в №24 от 11.02.2021
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