"Красная бурда" представляет: стихи для умных детей.

Даниил СОРЯН

Под кроватью у меня — целая Вселенная:

Пылевые облака, камни здоровенные,

Палки, пульки, проводки, лампочки разбитые

И трансформеры, в боях с танками убитые.

Много миллионов лет это всё валяется,

И Вселенная моя всё время расширяется!

***

Я сегодня лягу рано,

Чтоб пораньше завтра встать,

Чтобы целый день носиться,

Чтобы к вечеру устать,

И улечься спать пораньше,

Чтобы утром раньше встать!

***

Дедушка живёт на даче.

Учит нас решать задачи:

«Сколько будет восемь леек

Плюс четырнадцать граблей?»

Я решил задачу быстро,

Но в ответе нету смысла.

Сколько я над ним ни думал,

Нету смысла у него!

Двадцать два в ответе будет.

Двадцать два, но вот чего?

***

У нашей воспитательницы на лице фингал.

Она сказала, муж её за что-то воспитал.

***

Я тайком от мамы с папкой

В прошлой жизни был собакой.

И поэтому собаку

Я прошу мне подарить.

Очень надо мне с собакой

Кой о чём поговорить!

***

Когда из садика идём

Мы с мамою вдвоём,

Я вижу сквер, я вижу парк,

Где в центре водоём!

На том пруду нас утки ждут

И хлеб из рук берут!

Им сколько хлеба ни давай,

До крошки всё сожрут.

Приятно с мамою бродить

Средь клёнов и берёз

И лист дубовый находить

В кустах увядших роз…

Когда из садика вдвоём

Мы с папою идём,

Я вижу винный магазин,

И мы в него зайдём.

***

Я заправил утром койку.

Я исправил в школе двойку.

Погулять сводил собаку.

С кошкой не ввязался в драку.

За обедом я всё съел.

И в планшет я не смотрел.

Рыбкам я насыпал корм.

Мне сказала мама:«Норм».

***

Мама накормила мылом,

Папа показал кулак.

Да, ругался. Было? Было.

Но без этого никак.

Как сдержать, скажите, маты,

Если робот поломатый?!

***

Трудовик нас обучает

Лишь тому, что знает сам.

На уроках доставляем

Мы еду по адресам.

***

Мне училка поставила пару.

На неё я пожалуюсь маме.

Я стишок про унылую пору

Рассказал ей своими словами!

Всё как в книжке у Пушкина было:

Всё достало, багрец как уныло.

Педагогом ещё называется!

Мама, просто она придирается.

***

Мы слепили во дворе

Снежную машину

И добавили в неё

Снежного бензину!

Заводили целый день

И ушли устало…

Может, ей бензином тем

Свечи закидало?

***

Я прочёл пятнадцать книг

Стал я лучший ученик

Стал духовно я богат!

Мне купили самокат!

***

Я отцом поставлен в угол.

Из угла я вышел в гугол.

Я узнаю у гугла,

Как мне выйти из угла?

***

Я нашёл крутой ресурс

И скачал весь школьный курс

Всех предметов… Их так много –

Перечислить не берусь.

Я пройти всю школу смог

За один всего урок!

Монстров нет и не стреляют…

Для чего нас заставляют

Отсидеть весь школьный срок?

Чтобы в школе не скучать,

Институт хочу скачать,

Чтоб на каждом на уроке

Больше знаний получать!

***

Не всхлипа не издам, ни стона,

Когда по попе бьют смартфоном.

Куда больней, когда планшетом,

Мне страшно вспоминать об этом.

Но самая плохая штука,

Когда отлупят ноутбуком.

Опубликовано в №24 от 11.02.2021