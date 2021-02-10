На Среднем Урале жертвами COVID-19 стали ещё 14 человек

С начала пандемии от ковида умер 2 171 свердловчанин. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области умерли 14 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 171.

Такие данные опубликовали федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

В целом по России сегодня зафиксировали 536 летальных исходов. За всё время от пандемии в стране скончались 78 134 человека.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 287 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии вирус подхватили 73 664 свердловчанина. Из больниц уже выписались 66 440 человека. Более 5 тысяч граждан остаются в больницах.