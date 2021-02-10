На системы очистки сточных вод свердловским муниципалитетам выделят 3,2 миллиарда

На Среднем Урале ежегодно вводится по два-три новых очистных сооружения, оснащённых современным оборудованием. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области с 2021 по 2023 год 3,2 миллиардов рублей направят на строительство и реконструкцию систем канализования и очистки бытовых сточных вод. В ближайшие три года они заработают в 12 муниципалитетах региона.

Уже в этом году планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения в посёлке Уфимский Ачитского городского округа и Слободо-Туринске, Бисерти, Волчанске и Верхней Туре. Продолжится строительство сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в Нижней Салде, насосной станции и напорной сети канализации в Туринске, а также реконструкция очистных сооружений Среднеуральска. К первому этапу строительства объектов водоочистки приступят в Берёзовском и Ирбите. К строительству сооружений в других муниципалитетах приступят в следующих годах.

Затраты в 2021 году составят 744 млн рублей, в 2022 году – 542 млн и в 2023 году – 817,15 млн рублей.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, финансирование работ будет осуществляться в рамках отраслевой программы реконструкции и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, при поддержке областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«На условиях софинансирования с госкорпорацией у нас уже идёт строительство очистных сооружений в Верхних Сергах. В плане 2021 года – начало работ в Ревде и подготовка необходимой документации по объектам водоочистки в Арамили и Верхотурье», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По словам министра, на Среднем Урале ежегодно вводится по два-три новых очистных сооружения, оснащённых современным оборудованием. Внедряемые на них технологии не только улучшают качество очистки стоков, но и создают условия для естественной реабилитации водоёмов.

Ранее сообщалось, что Свердловская область оказалась лидером антирейтинга российских регионов по уровню загрязнения водоёмов. Исследование результативности мер по экологической реабилитации водных объектов было проведено Счётной палатой РФ.