Количество обращений в инспекцию труда Свердловской области выросло на треть

Значительная часть жалоб в инспекцию труда касалась невыплаты стимулирующей доплаты медикам, работающих с ковид-больными. Фото: Из личного архива Наталии Цыбиной

В 2020 году количество обращений граждан в Государственную инспекцию труда в Свердловской области выросло на 30 процентов. Остановка предприятий из-за пандемии и перевод работников на удалённую работу вызвали шквал жалоб, почти 40 процентов которых касались вопросов задолженности по заработной плате, снижения её размера, а также премиальных выплат.

По словам руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области Фёдора Кравцова, если в 2019 году в адрес ведомства поступило 8 100 таких обращений, то за прошлый год – 10 754. Среди них были и жалобы на невыплату полагающихся дополнительных выплат медикам. Как заметил Фёдор Кравцов, в подавляющем количестве случаев такие дополнительные выплаты пусть с задержками, но проводились.

Из-за ограничений в надзорно-контрольной деятельности, введённых Правительством России, резко снизилось количество плановых проверок, проводимых Госинспекцией труда – таковых было всего 93, зато внеплановых – 2 138. В ходе них выявили более пяти тысяч правонарушений в сфере трудовых отношений, сумма наложенных административных штрафов составила 104 миллиона рублей. По результатам таких проверок работодатели выплатили своим работникам свыше 131 миллиона рублей задолженности по заработной плате.

Особенностью прошлого года стало увеличение количества выданных работодателям-нарушителям предостережений в качестве профилактической меры. По словам заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области Михаила Балакина, ведомство, учитывая тяжёлую финансовую ситуацию, старалось меньше воздействовать рублём, а больше убеждать руководителей предприятий и предпринимателей соблюдать законность в сфере трудовых отношений.