39 екатеринбурженок поборются за звание главной бабушки города

Сегодня, 10 февраля, завершается приём заявок на конкурс "Главная бабушка Екатеринбурга". О своём желании поучаствовать заявили 44 красавицы, однако только 39 продолжат борьбу за звание.
Как рассказали "Областной газете" организаторы конкурса, некоторые екатеринбурженки решили отказаться от участия в данном мероприятии.
"Каждые выходные ведётся подготовка к финалу конкурса, серьёзный ритм. Не все готовы к таким переменам", – уточнили изданию. Предполагается, что все конкурсантки будут представлены позже.
Напомним, в качестве требований к претенденткам на звание: активная жизненная позиция и ухоженная внешность. Финал конкурса запланирован на 9 апреля.
Ранее мы рассказывали о первых трёх участницах, заполнивших анкету.
Добавим, организаторы конкурса "Главная бабушка Екатеринбурга-2021" уже проводили подобные мероприятия. Так, в прошлом году выбрали "Главную маму Екатеринбурга", "Главную маму Урала", "Уральская краса ‒ длинная коса".