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10 февраля 2021, 18:27

39 екатеринбурженок поборются за звание главной бабушки города

конкурс красоты

Финал конкурса "Главная бабушка Екатеринбурга" запланирован на 9 апреля. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня, 10 февраля, завершается приём заявок на конкурс "Главная бабушка Екатеринбурга". О своём желании поучаствовать заявили 44 красавицы, однако только 39 продолжат борьбу за звание.

Как рассказали "Областной газете" организаторы конкурса, некоторые екатеринбурженки решили отказаться от участия в данном мероприятии.

"Каждые выходные ведётся подготовка к финалу конкурса, серьёзный ритм. Не все готовы к таким переменам", – уточнили изданию. Предполагается, что все конкурсантки будут представлены позже.

Напомним, в качестве требований к претенденткам на звание: активная жизненная позиция и ухоженная внешность. Финал конкурса запланирован на 9 апреля.

Ранее мы рассказывали о первых трёх участницах, заполнивших анкету.

Добавим, организаторы конкурса "Главная бабушка Екатеринбурга-2021" уже проводили подобные мероприятия. Так, в прошлом году выбрали "Главную маму Екатеринбурга", "Главную маму Урала", "Уральская краса ‒ длинная коса".

Областная газета Свердловской области

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