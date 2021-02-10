«Железные балки, как говорят очевидцы, местами просто расслоились, их вскрыло как консервную банку», – сообщил серовский «Канал-С» по следам события. Часть снега с крыши сползла, часть – обвалилась внутрь помещения. Фото: Дарья Мохова

В минувшее воскресенье в Серове после обильных февральских снегопадов произошло ЧП – крыша хоккейного корта «Алмаз» не выдержала схода снега. Повреждено четыре металлические фермы, сам тент порван в нескольких местах. К счастью, в момент обрушения на территории спортсооружения людей не было. Сейчас мэрия Серова ищет специалистов, которые проведут обследование и назовут причину повреждения несущих конструкций крыши. На Среднем Урале это уже не первое ЧП на тентовых конструкциях.

То, что корт пустовал ранним утром, когда всё случилось, – настоящая удача, ведь в другое время суток здесь многолюдно. Объект служит тренировочной площадкой хоккейной команды «Серовские девчата». Накануне в рамках ежегодного первенства Северного округа на «Алмазе» была игра с детской командой из Качканара, а в день ЧП планировалось свободное катание для горожан.

Третий год мэр выходит на лёд Фото: Дарья Мохова

«Гарантировали, что снег будет сходить сам»

Крытым корт стал в 2014 году, после реконструкции. На строительство перекрытия и ремонт хоккейной коробки из местного бюджета было потрачено более 13 миллионов рублей. Реконструкция призвана была продлить хоккейный сезон, избавить сотрудников от утомительной очистки льда и сделать «погоду в доме» предсказуемой. Руководил строительством объекта Евгений Преин – нынеон управляющий Северным округом, а тогда был сити-менеджером Серовского ГО.

– Мы рассматривали несколько вариантов реконструкции корта «Алмаз», – сообщил он «Областной газете». – Остановились на тентовом покрытии, так как поставщики из Барнаула обещали, что он будет работать как термос и продлит время тренировок на естественном льду на два месяца. Также они гарантировали, что снег со строения будет сходить самостоятельно, но для этого нужно выполнять правила эксплуатации – вести надзор и в случае провисания тента выполнять его подтяжку.

Управляющий округом лично побывал на месте происшествия и увидел большое скопление снега – не меньше 100 килограммов на квадратный метр. К слову, в строительной документации снеговые нагрузки, которые в обязательном порядке должны выдерживать каркас и кровля здания, были учтены. Прописывалось, в частности, что Серов относится к четвёртому снеговому району (всего таких районов в России – восемь), и вес снегового покрова на один квадратный метр может достигать 240 килограммов. Почему же на практике оказалось, что корт к высоким нагрузкам не готов?

Что такое каркасно-тентовые конструкции Каркасно-тентовые и воздухоопорные конструкции относятся к быстровозводимым и стоят сравнительно недорого по сравнению с капитальными. Воздухоопорная конструкция представляет собой полимерный купол, который поддерживает форму за счёт повышенного давления внутри него. Каркасно-тентовая конструкция состоит из стальных элементов, покрытых полотном. Оба вида конструкций популярны при строительстве спортивных объектов (футбольных и конноспортивных манежей, теннисных кортов, бассейнов), а также сельскохозяйственных объектов и складов. Чтобы зимой не пенять на погоду, конструкцию подбирают по принципу гибкости, прочности и «скользкости» (чтобы снег и наледь скатывались вниз, снижая давление на поверхность).

Что говорят в мэрии?

На момент подготовки номера глава города Василий Сизиков был в командировке. Мы связались с председателем комитета администрации по физической культуре, спорту и туризму Александром Вовяковым. Он ответил корреспонденту «Облгазеты» так:

– Мы создали комиссию по выяснению причин случившегося под руководством главы города и связались с фирмой-производителем. Её представители приедут в Серов для осмотра повреждений, затем проведём совместное обсуждение ситуации. Если будет необходимо, закажем экспертизу.

По словам Вовякова, в прошлые годы снега бывало и больше, но таких ситуаций не возникало.

Пока власти разбираются в причинах произошедшего, корт огородили сигнальной лентой: находиться там сейчас опасно. «Серовские девчата» временно будут тренироваться в другом месте.

– Как только ослабеют морозы, переходим на корт стадиона «Юность». Думаю, что тренироваться начнём со следующего понедельника, – сообщил тренер команды Виктор Титов.

Глава Серовского ГО Василий Сизиков не раз заявлял, что намерен возродить былую хоккейную славу города. К «Алмазу» у него особое отношение. Мэр создал команду сотрудников администрации и третий год на матчах защищает её ворота. Именно на «Алмазе» проходили встречи команды Василия Сизикова с соперниками. Фото: Дарья Мохова

«Путинский» корт В 2009 году Владимир Путин, посещая предприятия «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде, поинтересовался у тогдашнего губернатора области Александра Мишарина судьбой городского катка, о котором его спрашивали жители. Мишарин ответил: «Вы мне давали поручение по запуску катка. Каток мы запустили. Сегодня он работает. Выдали форму и начали тренировать женскую команду по хоккею». Премьера этот ответ не устроил: – Вы мне рассказали, что каток работает, а на встрече с гражданами выяснилось, что пока ещё он все-таки не совсем работает. Работает только для местного начальства... Губернатор заверил, что каток будет открыт и для рядовых граждан.

Хроника обрушений

Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Серовского городского округа назначен Александр Вовяков. Текст скопирован с сайта https://serovglobus.ru/novosti/aleksandr-vovyakov-naznachen-predsedatelem-sportkomiteta-serova/

Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Серовского городского округа назначен Александр Вовяков. Текст скопирован с сайта https://serovglobus.ru/novosti/aleksandr-vovyakov-naznachen-predsedatelem-sportkomiteta-serova/

редседателем Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Серовского городского округа назначен Александр Вовяков Текст скопирован с сайта https://serovglobus.ru/novosti/aleksandr-vovyakov-naznachen-predsedatelem-sportkomiteta-serova/

редседателем Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Серовского городского округа назначен Александр Вовяков Текст скопирован с сайта https://serovglobus.ru/novosti/aleksandr-vovyakov-naznachen-predsedatelem-sportkomiteta-serova/

Между тем в Свердловской области уже бывали аварии на тентовых и воздухоопорных сооружениях.

Так, в 2015 году после снегопадов «сдулся» воздухоопорный купол катка в Верхней Салде, судьбой которого интересовался, будучи премьер-министром, Владимир Путин. После неоднократных ремонтов спортсооружение было реконструировано – купол стал каркасно-тентовым.

В 2016 году под тяжестью снега обрушился крытый манеж краснотурьинского конного клуба «Каскад».

Но снег разрушает не только уральские крыши. В январе этого года во время обильных снегопадов сложился купол спорткомплекса в Краснодаре. Происшествие обошлось без пострадавших. Созданная комиссия выяснила, что причиной ЧП стало налипание на поверхность воздухоопорного купола мокрого снега.

Интересно: слово «алмаз» происходит от греческого ἀδάμας – несокрушимый. В случае с кортом название сработало с точностью до наоборот.