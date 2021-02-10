В МФЦ можно будет получить шенгенскую визу

В МФЦ рассчитывают увеличивать количество документов, которые могут получить уральцы, обращаясь только в их организацию Фото: Алексей Кунилов

На площадках МФЦ Свердловской области появятся визовые центры. В организации рассчитывают, что это может произойти в 2021 году. Об этих планах вчера, во время пресс-конференции в Доме журналистов, заявила директор Многофункционального центра региона Анастасия Девятых.

– Мы ведём переговоры с консульствами и планируем, чтобы эта новая услуга заработала у нас уже в этом году. Первую площадку мы хотим открыть в торговом центре «Комсомолл», – пояснила «Областной газете» Анастасия Девятых.

Она также сообщила, что МФЦ рассчитывает начать выдавать именно шенгенскую визу. Сейчас такой документ свердловчане могут получить, либо обратившись в Единый визовый центр в Екатеринбурге, либо напрямую – в консульства. (К слову, в ЕВЦ не смогли подсказать «ОГ», сколько шенгенских виз их центр выдал за прошлый год, сославшись на отсутствие статистики).

– Для получения «шенгена» человеку нужно будет обратиться с необходимым пакетом документов к нам, и у нас же он получит визу, – заверила она. – С остальными визами пока есть сложности, но мы будем прорабатывать этот вопрос.

По словам Анастасии Девятых, с появлением новой функции им не придётся расширять штат – в организации планируют справиться собственными силами. Она также напомнила, что в МФЦ уральцы могут получить загранпаспорт – по вторникам на их площадках приём граждан ведут сотрудники МВД.

– У нас также есть такой проект, как оснащение центров криптокабинами (устройство для сбора биометрических данных. – Прим. ред.), с помощью которых можно получить биометрический паспорт. Проект пока тяжело идёт. Но если всё сложится, то будет действительно очень удобно, когда человек в одном месте сможет получить биометрический загранпаспорт и тут же подать заявление на визу, – добавил директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

По данным Анастасии Девятых, на базе МФЦ на данный момент функционируют две такие криптокабины.