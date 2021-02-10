Вступление Алексея Орлова в должность мэра Екатеринбурга и штормовое предупреждение: главные новости

Положив руку на устав города Алексей Орлов произнёс слова присяги, поблагодарил Евгения Куйвашева, депутатов гордумы и жителей Екатеринбурга за оказанную честь. Фото: кадр из видео с сайта администрации Екатеринбурга.

Добрый вечер! Торжественная церемония вступления в должность нового мэра Екатеринбурга, поручение Владимира Путина проверить зарплаты бюджетников и штормовое предупреждение на Среднем Урале - главные новости к этому часу.

В администрации Екатеринбурга сегодня состоялась торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность главы уральской столицы. Положив руку на устав города Алексей Орлов произнёс слова присяги, после чего поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, депутатов гордумы и жителей Екатеринбурга за оказанную честь.

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами кабмина, в ходе которого зашёл разговор о зарплатах россиян, работающих в бюджетной сфере. Глава государства упрекнул некоторые службы в подгонке формальных показателей и поручил Правительству РФ разобраться в ситуации.

Морозы продержатся в Свердловской области ещё несколько дней - в ближайшую ночь на крайнем севере региона похолодает до -42°C. В Екатеринбурге этой ночью будет до -29...-31°С, а днём – до -19...-21°С. Также свердловские спасатели объявили на территории региона штормовое предупреждение.

В связи с этим энергетики увеличили температуру теплоносителя, отпускаемого с ТЭЦ, до 120-130 ºС. Специалисты привели в готовность резервные источники энергоснабжения, усилили пожарную безопасность зданий и сооружений ТЭЦ, провели плановые осмотры трубопроводов. Больше подробностей здесь.