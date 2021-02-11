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Общество
11 февраля 2021, 06:00

Охота за таблетками, крушение «несокрушимого», за «шенгеном» – в МФЦ – самое интересное в номере «Областной газеты» от 11 февраля 2021 года

Доброе утро, дорогие наши читатели!

Начнём с вопроса: какую книгу вы прочитали последней и почему сделали выбор именно в её пользу? «Облгазета» выяснила, стали ли россияне больше читать во время пандемии, насколько вырос спрос на электронные книги и какие авторы оказались на гребне популярности в прошлом году. 

Хорошая новость: на площадках МФЦ Свердловской области появятся визовые центры. Наш корреспондент разобралась, как скоро Шенгенскую визу можно будет получить «в шаговой доступности» и что для этого необходимо.

А вот уже не очень хорошая новость: в год пандемии россияне побили все рекорды по употреблению антибиотиков. Региональные аптеки из-за повышенного спроса заказали у поставщиков почти в 3 раза (!) больше упаковок азитромицина и в 2,3 раза больше упаковок левофлоксацина, чем в 2019 году. Специалисты опасаются, что чрезмерное употребление антибиотиков может привести к устойчивости к этим препаратам и они будут неэффективны при лечении. Рассказываем обо всех рисках.

И о последствиях непогоды на Урале: в Серове под тяжестью снега и из-за ветра рухнула тентовая крыша хоккейного корта. Инцидент прошёл ранним утром, когда на корте, никого, к счастью, не было. Как оказалось, такие быстровозводимые конструкции чрезвычайно популярны, но не всегда устойчивы в суровых климатических условиях…

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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