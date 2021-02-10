В Екатеринбурге прошла презентация выставки "75 лет Генеральной Ассамблее ООН". Фото

Мероприятие посвящено Дню российского дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. Фото: Галина Соловьёва.

В свердловском центре Президентской библиотеки состоялась презентация выставки "75 лет Генеральной Ассамблее Организации Объединенных наций" для иностранных дипломатов. Мероприятие посвящено Дню российского дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

Экспозиция создана при поддержке Представительства МИД в Екатеринбурге и приурочена к 75-летию со дня первой Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне, прошедшей в январе 1946 года, и Парижской мирной конференции, которая состоялась в июле1946 года.

Презентацию провёл представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

Александр Харлов. Фото: Галина Соловьёва.

В экспозиции представлены материалы из личного архива директора Института государственного и международного права УрГЮУ Данила Сергеева, который является родственником советского дипломата, посла Михаила Грибанова — участника первой Генеральной Ассамблеи ООН и Парижской мирной конференции в составе советской делегации.

"Михаил Григорьевич с 43-го года работал в МИД, референтом заместителя министра. В 1946 году он возглавил юридическую дирекцию контрольного совета по Германии. С 1947 года Михаил Грибанов работал посланником дипмиссии в Швейцарии, затем был на дипработе в Москве. С 1962 года по начало 1970-х он был послом СССР в Норвегии. Скончался он в 1986-м году. Его архив передали мне, поскольку я также стал юристом в этой семье", — рассказал Александр Харлов.

Фото: Галина Соловьёва.

Михаилу Грибанову принадлежали уникальные документы, в числе которых: фотографии, пропуска на заседания и визитные карточки участников первой Генассамблеи ООН.

Фото: Галина Соловьёва.

Фото: Галина Соловьёва.

Среди особенно интересных и ценных экспонатов — цветок гвоздики, врученный королём Георгом VI главе советской делегации на приёме-банкете 1 февраля 1946 г. и оригинал речи министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова на открытии Парижской мирной конференции с поправками.

Фото: Галина Соловьёва.

Фото: Галина Соловьёва.

Кроме того, на выставке представлена подборка изданий из фонда библиотеки им. В. Г. Белинского об истории Организации Объединённых Наций. Посетители выставки могли увидеть оригинальные выпуски газет за 1946 год и узнать, как освещалась тема Генассамблеи в центральной прессе Советского Союза.

Фото: Галина Соловьёва.

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