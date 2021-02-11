В Нижнем Тагиле показали эскизный проект 18-метрового въездного знака

18-метровый въездной знак планируют установить до конца ноября. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

В текущем году в Нижнем Тагиле установят новый въездной знак. Он появится на южной границе города вместо старой конструкции.

Эскизный проект въездного знака, разработанный специалистами ООО «Проектно-геодезическая компания», обсудили на заседании в мэрии.

Известно, что на 18-метровой конструкции появятся надписи Нижний Тагил и «Город трудовой доблести». Также на объекте планируется разместить герб города и изображение Ордена Трудового Красного Знамени, а у основания знака – шестерёнку –символ машиностроительной отрасли.

По данным пресс-службы администрации, на месте установки объекта проведены геодезические и геологические изыскания. Сейчас осталось спроектировать сам въездной знак. Для этого необходимо определиться с материалами и найти грамотные технические решения, чтобы конструкция была не только эстетически сбалансированной, но и прочной.

В ближайшее время этим займутся три проектные организации. Подрядчика планируют выбрать весной, а установить знак на перекрестке улиц Садоводов-Свердловское шоссе – Красногвардейская-Фестивальная – до конца ноября. Стоимость проекта составляет порядка 27 млн рублей.

Напомним, ранее попытка заменить стелу на южной границе Нижнего Тагила не увенчались успехом. В 2019 году комиссия не смогла выбрать из предложенных вариантов композицию, достойную стать визитной карточкой индустриальной столицы Среднего Урала. Подробнее об том читайте здесь.

Ранее "Облгазета" также писала о том, что определился подрядчик, который подготовит проект реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Там будет установлена памятная стела "Город трудовой доблести".