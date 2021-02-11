Директор ЦПКиО Екатеринбурга рассказала, за что её вызывали в полицию

Екатерина Кейльман заявила, что почти каждое изменение в парке сопровождается жалобой в различные структуры. Фото: Алексей Кунилов.

Директор ЦПКиО Екатеринбурга Екатерина Кейльман рассказала об обратной стороне работы в парке. Она раскрыла причину своих визитов в полицию.

По её словам, "почти каждое позитивное изменение в парке за прошедший год сопровождалось жалобой в различные структуры". Речь идёт в том числе о демонтаже 30-летних аттракционов, обновлении общепита, установки нового колеса обозрения.

"Такая, к сожалению, обратная сторона работы в парке. Комментировать, что именно в жалобах и как мы на них реагируем, не считаю необходимым, хотелось бы больше заниматься непосредственно развитием парка", - отметила Екатерина Кейльман в Instagram.

В том же посте она прокомментировала слухи по поводу ухода из парка. Глава екатеринбургского ЦПКиО подчеркнула, что её договор рассчитан на три года, прошёл пока один (приказ о назначении Екатерины Кейльман на этот пост был подписан в конце 2019 года).

Об изменениях в парке "Областная газета" писала в статьях "Парковые затеи" и "Маяк для парка Маяковского".

Напомним, в прошлом году после экспертизы в парке Маяковского были списаны несколько аттракционов, которые отжили свой век или работали без разрешительных документов. В их числе – карусели «Орбита» и «Дракон», «Городок сказок» и вращающиеся качели.

Добавим, ранее в местных СМИ появилась информация о том, что бывший руководитель парка Владимир Черменинов написал заявление в полицию, обвинив Екатерину Кейльман в мошенничестве.

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