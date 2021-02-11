На Среднем Урале жертвами коронавируса стали ещё 12 человек

В Свердловской области за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 183.
Такие данные опубликовали федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией. С начала года жертвами вируса стали 674 свердловчанина.
В целом по России сегодня зафиксировали 553 летальных исхода. За всё время от пандемии в стране скончались 78 687 человек.
Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 284 случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии вирус подхватили 73 948 свердловчан. Из больниц уже выписались 66 734 человека. Более 5 тысяч граждан остаются в больницах.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале