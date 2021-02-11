Темы дня

Общество
11 февраля 2021, 13:28

На Среднем Урале жертвами коронавируса стали ещё 12 человек

смерть пациентов с коронавирусом

С начала года жертвами вируса стали 674 свердловчанина. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 183.

Такие данные опубликовали федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией. С начала года жертвами вируса стали 674 свердловчанина.

В целом по России сегодня зафиксировали 553 летальных исхода. За всё время от пандемии в стране скончались 78 687 человек.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 284 случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии вирус подхватили 73 948 свердловчан. Из больниц уже выписались 66 734 человека. Более 5 тысяч граждан остаются в больницах.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.02.2021, 14:49 / Общество
Представлены проекты заданий ГВЭ для выпускников, не планирующих поступление в вузы
11.02.2021, 14:39 / Общество
В Екатеринбурге посреди дня горели три автомобиля на парковке
11.02.2021, 14:25 / Общество
Вспышка инфекции в школе № 69 Екатеринбурга могла начаться из-за работников пищеблока
11.02.2021, 14:23 / Общество
В Свердловской области начались учения для более 1000 военнослужащих ЦВО
11.02.2021, 13:54 / Экономика
Свердловской области выделят 61 миллион для стабилизации цен на хлеб