Первое семейное жильё Ельциных

Фотография дома по ул. Грибоедова, 19, опубликованная в газете «Уральский рабочий» от 11 августа 1957 года. Найти снимок «ОГ» помог екатеринбургский краевед Евгений Бурденков. Фото: В. Дианов / Уральский рабочий

В двухкомнатной коммунальной квартире семья Ельциных прожила чуть меньше полугода – с июля по ноябрь 1957-го, но запомнилась она им надолго сразу по нескольким причинам.

В начале июля 1957 года мастера Нижне-Исетского строительного управления треста «Уралтяжтрубстрой» Бориса Ельцина перевели на работу прорабом на строительный участок №1 треста «Южгорстрой». Подающего надежды инженера направили на возведение промышленных зданий и жилых домов в посёлке Уралхиммашзавода – в новом микрорайоне Свердловска, который стал активно застраиваться в связи с расширением производственных площадей одноимённого предприятия.

Вместе с повышением Борису Николаевичу предоставили и новую квартиру недалеко от стройки: вместе с женой он переехал в четырёхэтажный кирпичный дом на улице Грибоедова, 19. Построили его в 1956 году в стиле сталинского ампира с эркерами на фасаде, лепниной и коваными железными воротами (эти декоративные элементы сохранились до сих пор). Как и предыдущее жильё Ельциных на Кирова, 34, дом имеет форму буквы «г»: большая его часть выходит на улицу Грибоедова, меньшая – на Бородина. В доме 4 подъезда и 50 квартир с потолками высотой три метра. Вход в дом со двора, на первых этажах со стороны улиц располагались магазины и различные конторы.

Поселили Бориса Николаевича во втором подъезде, на втором этаже в двухкомнатной квартире №17. На площадке было по 4 квартиры, «двушка» Ельциных площадью 50,6 квадратных метров была первой при входе в подъезд. Окнами она выходила во двор, балкон в ней отсутствовал.

Жильё было коммунальным: под одной крышей располагались две семейные пары. В книге «Личная жизнь» жена Ельцина Наина Иосифовна писала об этой квартире так: «В неё (мы. – Прим. ред.) переехали с привезённой из Оренбурга кроватью и столом с табуретами из Бориного общежития. Другой мебели не было. Зато было много книг, которые так и лежали в стопках на полу. Нашими соседями по квартире были такие же, как мы, молодые специалисты – Юра и Зина из Воронежа. Жили мы очень дружно».

Соседи помогали друг другу по хозяйству, неудобств никто из них не испытывал, хотя санузел был совмещённым, а кухня не такой уж и большой – чуть меньше 6 квадратных метров. Центрального отопления в квартире тогда не было, и Борису Николаевичу приходилось долго топить печь углём или дровами, чтобы жена могла приготовить еду или просто погреть воду. Сейчас в доме есть газ, а несколько лет назад в нём провели капитальный ремонт – заменили электропроводку в подъездах, установили пластиковые окна на лестничных площадках, привели в порядок крышу и фасад.

С 90-х годов в квартире №17 живут пожилые супруги: по словам директора музея завода Уралхиммаш Натальи Лазуковой, скорее всего, они – ветераны предприятия, потому что в поздние советские годы жильё в доме на Грибоедова, 19 давали работникам с производства.

Борис Ельцин с дочерью Еленой в квартире №17 на ул. Грибоедова, 19 (сентябрь 1957 года) Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Пополнение в семье

Через полтора месяца после переселения в дом на Грибоедова, 19 у Ельциных произошло событие, которого они с нетерпением ждали: в их семье родился первенец – дочь Елена. Она появилась на свет в городе Березники, где жили родители Бориса Николаевича. Наина Иосифовна уехала рожать туда за десять дней до назначенного врачами срока, потому что тяжело переносила беременность, и муж беспокоился, что в его отсутствие на работе может что-нибудь случиться, а телефона в квартире не было.

Роды были тяжёлыми: схватки начались вечером, а родила Наина Иосифовна только в 10:20 утра 21 августа 1957-го. Борис Николаевич хотел мальчика, поэтому, когда узнал о рождении дочери, написал в телеграмме из Свердловска: «Моя милая Наичка, поздравляю, моя ненаглядная, с нашей милой дочуркой Светланой или Таней. Первая дочка лучше, вторым будет сын. Желаю вам здоровья. Поправляйся скорее. Крепко целую, ваш муж – отец Боря. Сообщи, какое выберешь имя». В конце концов ребёнка назвали Еленой – за красивое звучание имени с фамилией.

Поздравительная телеграмма Бориса Ельцина по случаю рождения дочери Елены. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

После родов Наина Иосифовна задержалась в Березниках почти на месяц: из-за плановой сдачи строительных объектов в конце третьего квартала Борис Николаевич приехал к жене лишь в середине сентября. Во время встречи между ними случился серьёзный разговор из-за жилья, который мог бы навсегда изменить будущее первого Президента России. Слово Наине Ельциной: «Мы обсуждали, не переехать ли нам в Березники – в Свердловске у нас была комната в коммуналке, а здесь всё же родительский дом. Борис хотел договориться, чтобы его перевели на строительство калийного комбината. Но не получилось. Предложили новую работу в Свердловске».

Башенный кран на стройке дома по ул. Грибоедова, 20, который чуть не стоил Борису Николаевичу карьеры. Слева – дом Ельциных по ул. Грибоедова, 19 (февраль 1958 года). Фото: Архив музея завода Уралхиммаш

Работа эта была на строительстве жилого дома на улице Грибоедова, 20, который возводили немного наискосок от дома Ельциных. С ним связан один из эпизодов в биографии Бориса Николаевича, стоивший ему больших нервов. По окончании работ он не закрепил башенный кран к рельсам специальными зацепами. Ночью разразился шквал, и кран потихоньку покатился к окончанию рельсов. Ельцин увидел это в окно и в одних трусах выскочил на улицу, рванул на стройку… Ему удалось подняться в кабину и предотвратить катастрофу…

Больше подобных инцидентов на стройке в судьбе Бориса Николаевича не происходило. Мыслей о переезде к родителям тоже не возникало: к Новому 1958 году семье Ельциных выделили отдельную квартиру в соседнем доме.

Красным цветом выделены окна квартиры №17, где жили Ельцины (1950-е годы). Внутри за крайним левым окном располагалась кухня (в ней стояла печь), за другими окнами – жилые комнаты. Фото: Архив музея завода Уралхиммаш

Сегодня вместо деревянных окон в квартире Ельциных на втором этаже стоят пластиковые. Фото: Алексей Кунилов

Так дом по ул. Грибоедова, 19 выглядит сегодня. Фото: Алексей Кунилов

Во дворе дома больше нет ни скамеек, ни беседок, как в 50-е, – теперь на их месте стоянка для автомобилей. Фото: Алексей Кунилов

Квартира Ельциных единственная на лестничной площадке с деревянной дверью. В их подъезде чисто и тихо, как в былые времена. Фото: Алексей Кунилов

По почтовым ящикам в подъезде видно, что современные хозяева квартиры №17 бережно относятся к своему имуществу. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №025 от 12.02.2021